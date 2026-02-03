Eskişehir'de Su Kesintisi Yönetim Krizi - Son Dakika
Eskişehir'de Su Kesintisi Yönetim Krizi

03.02.2026 12:16
TÜKDES Başkanı Bakal, Eskişehir'deki su kesintilerini altyapı değil, yönetim krizi olarak değerlendirdi.

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, Eskişehir'de yaşanan su kesintilerinin bahanelerle açıklanamayacağını belirterek, sorunun yalnızca altyapı değil aynı zamanda bir yönetim krizi olduğunu bildirdi.

Bakal, yaptığı yazılı açıklamada, musluktan akan suyun sürdürülebilir ve içilebilir olmasının insan hayatının vazgeçilmez unsurları arasında yer aldığını ifade ederek, Eskişehir kent merkezinde şebeke suyunun sık sık kesintiye uğradığını ve bu durumun krize dönüştüğünü kaydetti.

Eskişehir kent merkezinin içme suyu kaynaklarından Porsuk Baraj Gölü Havzası'nın kentin "şah damarı" olduğunu vurgulayan Bakal, "Porsuk Baraj Gölü Havzası mutlaka korunmalıdır. Porsuk Baraj Gölü Havzası özel hükümleri, sıkılaştırılarak uygulanmalı ve bu süreç titizlikle takip edilmelidir." ifadelerini kullandı.

Bakal, son yaşanan su kesintisinde, Porsuk Çayı'ndaki su seviyesinin düşmesinin ya da düşürülmesinin şehir genelinde geniş çaplı kesintilere yol açtığını bildirerek, "Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ), varlık sebeplerinin başında gelen içme ve kullanma suyu sağlanmasına daha özenle yaklaşmalıdır."

Kent merkezinde su kayıplarını dünya ortalamasına indirecek şebeke yenileme çalışmalarının acilen yapılması gerektiğini kaydeden Bakal, şöyle devam etti:

"Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin 2017 yılında yaptığı Ilıca Göleti'nde atıl vaziyette tutulan su, sisteme katılmalı, isale hattı yapılıncaya kadar bu göletin savak kapakları açılmalı ve DSİ Uluçayır Sel Kapanı kullanılarak Porsuk Baraj Gölü Havzası'na akıtılmalıdır."

Bakal, tarımsal sulamada kullanılan sağ ve sol toprak sulama kanallarının kapalı sisteme alınması gerektiğine dikkati çekerek, "Toprak kanallardan dolayı oluşan yüksek su kayıpları önlenmeli, tarımsal sulamada damlama ve basınçlı sulama sistemleri daha fazla teşvik edilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Porsuk Baraj Gölü Havzası'nın temizlenerek kapasitesinin artırılması gerektiğini belirten Bakal, su kullanma bilincinin oluşturulması ve içme, kullanma ile tarımsal sulamada mevcut kaynakların öncelik sırasına göre daha verimli değerlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

