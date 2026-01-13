Eskişehir'de Tarım Arazileri İçin Kayıt Çalışmaları Başlatıldı

Eskişehir'de önceki resen kayıt çalışmalarında tespit edilemeyen veya yeniden değerlendirilmesi uygun görülen tarım arazilerinin belirlenmesi, bu arazilerde tasarrufta bulunan üreticilerin Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi'ne (TÜKAS) kaydedilmesi amacıyla '3. Resen Kayıt Çalışmaları' başlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Sazova Yerleşkesi'nde 'Genel Tarım Sayımı ve 3. Resen Kayıt Çalışmaları' konulu bilgilendirme toplantıları düzenlendi. İki oturum halinde gerçekleştirilen toplantılarda Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil başkanlığında, ilçe müdürleri ve ilçe müdürlüklerinde görev yapan personel bilgilendirildi. Saha çalışmaları sırasında karşılaşılabilecek hususların değerlendirildiği toplantılarda, çözüm önerileri görüşüldü ve çalışmaların etkin şekilde yürütülmesine yönelik ortak bir yol haritası oluşturuldu. Bu çalışmaların tarımsal planlama ve veriye dayalı karar alma süreçleri açısından büyük önem taşıdığı, ayrıca il tarımına ilişkin doğru ve güvenilir verilerin elde edilmesine katkı sağlayacağı belirtildi.

Çalışmaların 30 Ocak 2026 tarihine kadar tamamlanmasının planlandığı açıklandı. - ESKİŞEHİR