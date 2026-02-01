Eskişehir'de bir motosikletli kurye ters yöne girerek hem trafiği hem de kendi canını tehlikeye attı.
Olay, Yenidoğan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerindeki Yunuskent tramvay durağı mevkisinde yaşandı. Bir motosikletli kurye, trafik akışının aksine ters yöne girdi. Yolun ters istikametinde ilerleyerek hem kendi canını hem de diğer sürücüleri tehlikeye atan kurye, bir süre bu şekilde seyretti. Trafik güvenliğinin hiçe sayıldığı o anlar ise çevredeki bir araç kamerası tarafından görüntülendi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3. Sayfa › Eskişehir'de Ters Yöne Giren Kurye Tehlike Yarattı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?