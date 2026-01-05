Eskişehir\'de Tramvaydan İnene 3 Yaya Çarptı, 3 Ölü

Eskişehir'de süratli bir otomobilin tramvaydan inen yayalara çarpması sonucunda 3 kişi feci şekilde hayatını kaybetti. Aracı olay yerinden 1 kilometre uzaklıkta bırakıp kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza, Sultandere Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; ismi M.D. olduğu iddia edilen şahsın idaresindeki 26 ADU 714 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda tramvaydan inen 3 yayaya çarptı. Yaşanan çarpışmanın etkisiyle yayalar metrelerce savruldu. Kazanın ardından otomobil olay yerinden kaçtı.

Otomobil sürücüsü aracı bırakıp kaçtı

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, yayaların hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Kazaya karışan otomobil ise, olayın gerçekleştiği yerden 1 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde bulundu. Ölenlerin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

"Buraya geldiğimizde de ortalık karışmıştı, cesetler vardı"

Olaya tanık olan vatandaş Berkay Akçeşme, "Biz sadece kaçan aracı gördük. Buraya geldiğimizde de ortalık karışmıştı, cesetler vardı. Tramvaydan inenlere vurmuş, 3 ölü var ama yaralı yok. Araba çok süratliymiş, aşağıya kadar sürüklemiş" dedi.

Kazaya karışan otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi polis ekiplerince yakalandı. İsmi M.D. olduğu iddia edilen sürücünün ise aranmasına devam edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR