Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir'de eş zamanlı gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 101 gram sentetik uyuşturucu madde ile 137 sentetik uyuşturucu ecza hapı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda Alpu ve Beylikova ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı ve kullanıldığına yönelik bilgi alındı.

Çalışmalar neticesinde çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yapılan aramalarda 101 gram sentetik uyuşturucu madde, 137 sentetik uyuşturucu ecza hapı ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından işlem başlatıldı.