Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına hapis cezası

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 10 sanıktan 6'sı, 10 yıl 5 ay ile 22 yıl 17 ay arasında hapis cezalarına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına 4'ü tutuklu 10 sanık ile avukatları katıldı.



Son sözleri sorulan sanıklar, atılı suçlamaları kabul etmediklerini ileri sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Adem Arı'yı "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 22 yıl 17 ay hapisle cezalandırdı.



Heyet, diğer tutuklu sanıklar Remzi Edram ve Ferdi Çelik'i 15 yıl 7 ay 15'er gün, Serkan Kılıç'ı ise 10 yıl 5 ay hapse mahkum etti.

Tutuksuz sanıklardan Yılmaz Kal'ı 10 yıl 5 ay hapisle cezalandıran heyet, Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) S.K'ye ise 10 yıl hapis cezası verdi.

Öte yandan 4 sanığın beraatine hükmedildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen yıl düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılardan 4'ü tutuklanmış, 6'sı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.