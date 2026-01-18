Eskişehir\'de Vefa Buluşması

Eskişehir'de 1997 yılında ilkokula başlayan öğrenciler, tam 24 yıl sonra bir araya gelerek ilkokul öğretmenleri ve okul müdürlerine unutulmaz bir vefa örneği sergiledi.

1997 yılında Eskişehir Vali Bahaeddin Güney İlköğretim Okulu'nda eğitim-öğretim hayatına başlayan öğrenciler, ilkokul öğretmenleri Hayri Birdal ve dönemin okul müdürü Şemsettin Nayman ile bir araya geldi. Dönem öğrencilerinden Veteriner Hekim Gülüzar Yılmaz Hanım'ın organize ettiği buluşmada, yıllar sonra bir araya gelen eski dostlar hasret giderdi. Eskişehir'de düzenlenen etkinlikte duygusal anlar yaşandı.

"Dünyaya bir daha gelsem tekrar öğretmen olurum"

Buluşmada konuşan ilkokul öğretmeni Hayri Birdal, mezunların yıllar sonra birlik beraberlik içinde öğretmenlerine ve müdürlerine vefa göstermesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Birdal, "Dünyaya bir daha gelsem, imkanım olsa tekrar öğretmen olurum. Yetiştirdiğimiz fidanların meyvelerini görmek bizleri mutlu ediyor. Vermiş olduğumuz eğitimin amacına ulaştığını görüyoruz. Sizleri ülkesine, milletine bağlı vatanperver insanlar olarak yetiştirmek istedik; şükürler olsun öyle de oldu" dedi.

Kahvaltı ve çay eşliğinde edilen sohbetlerle devam eden organizasyonda, Veteriner Hekim Gülüzar Yılmaz; öğretmenleri Hayri Birdal ve Şemsettin Nayman'a günün anlam ve önemine binaen çiçek takdim etti. Buluşma, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.