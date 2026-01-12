Eskişehir\'de Voleybol Müsabakaları Tamamlandı

Eskişehir'de tamamlanan 'Voleybol Küçük Kız Müsabakaları'nda dereceye giren okullar belli oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce 'Okul Sporları' kapsamında çeşitli spor branşlarıyla ilgili kent genelinde düzenlenen turnuvalar sürüyor. Bu çerçevede gerçekleştirilen 'Voleybol Küçük Kız Müsabakaları' tamamlandı. Müsabakalar sonucunda MAT-FKB Özel Gelişim Ortaokulu 1'inci, Eskişehir Ticaret Odası Ortaokulu 2'nci, Melahat Ünügür Ortaokulu 3'üncü ve Özel Atayurt Ortaokulu 4'üncü oldu. İl müdürlüğü yetkilileri, müsabakalara katılan tüm okulları ve sporcuları tebrik etti. - ESKİŞEHİR