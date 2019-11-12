Eskişehir'deki arkadaş cinayeti davasında karar

Eskişehir'de tartıştığı arkadaşını silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık 15 yıl, tutuksuz 3 sanık ise 5'er ay hapse mahkum edildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Ali Kantaş (32), tutuksuz sanıklar Ahmet Uğur Günaydın (24), Orhan Başkan (21) ve Erhan Temizkan (40), maktul Zafer Gözel'in ailesi ile taraf avukatları katıldı.



Son savunmasını yapan sanık Ali Kantaş, amacının öldürmek olmadığını ileri sürerek, "Silahın kabzasını omzuna sert bastırdığım için silah ateş almış olabilir. Ben tetiği çekmedim." dedi.

Tutuksuz yargılanan 3 sanık ise suçsuz olduklarını savunarak beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ali Kantaş'ı "kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapisle cezalandırdı. Suçun tahrik altında işlendiğine karar veren heyet, sanığa 15 yıl hapis cezası verdi.

Öte yandan tutuksuz sanıklar Ahmet Uğur Günaydın, Orhan Başkan ve Erhan Temizkan ise 5'er ay hapisle cezalandırıldı.

Olay

Eskişehir'de, geçen mart ayında merkez Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi Erzurum Kongresi Caddesi'nde Ali Kantaş, Ahmet Uğur Günaydın, Orhan Başkan ve Erhan Temizkan, yolda Zafer Gözel ile karşılaşmıştı. Kantaş, arkadaşı Zafer Gözel'in aracına giderek tabancasıyla başına bir el ateş etmiş, Gözel olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Olay sonrası yakalanan Ali Kantaş tutuklanmış, diğer üç kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.