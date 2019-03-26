Eskişehir'deki Cinayet Davası

Eskişehir
'de bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili haklarında dava açılan iki sanığın yargılanmasına başlandı.
1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Cevat Kılıç (43), tutuksuz sanık Yasin Kılıç (34) ile taraf avukatları katıldı.
Sanıklardan Cevat Kılıç, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Olay günü maktul Mustafa Ulusoy
ile buluşmak için sözleştiklerini fakat bu kişinin gelmediğini iddia eden Kılıç, "Mustafa ile buluşup Bozüyük
'e kokoreç yemeye gidecektik. Bursa
yolunda buluşmak için konuştuk. Evden çıkmadan öne 'Sendeki emanetleri getir, ben arkadaşlarımı alıp geleceğim. Seni orada bekleyecekler, onlara ver' dedi. Benim Mustafa'ya borcum olduğu için silahları ona vermiştim ama dükkanında arama olabileceği için silahlar bende duruyordu." dedi.
Kılıç, gözaltına alındıktan sonra jandarmada farklı ifade verdiğini itiraf etti.
Jandarmaya silahlardan bahsetmediğini belirten Kılıç, "O gün Mustafa gelemeyince ben de eve gittim. Ertesi gün Mustafa'nın kaybolduğunu ve ulaşamadıklarını söylediler. Ben de dükkanına gittim. Sonradan öldüğünü öğrendim. Benim cinayetle hiçbir alakam yok." diye konuştu.
Mahkeme heyeti, Cevat Kılıç'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Eskişehir'de geçen yıl kasım ayında Akarbaşı Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tuncay Güngör Caddesi'nde büfe işleten 38 yaşındaki Mustafa Ulusoy, Yukarı Söğütönü Mahallesi'ndeki boş bir tarlada aracında ölü bulunmuştu. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ensesinden tabancayla ateş edilerek iki kurşunla öldürüldüğü belirlenen Ulusoy'un katil zanlısı olarak Cevat Kılıç ile akrabası Yasin Kılıç'ı gözaltına almıştı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Cevat Kılıç tutuklanmış, Yasin Kılıç ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.