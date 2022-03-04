ESKİŞEHİR'DEKİ OKULLARDA DEPREM TATBİKATI YAPILDI - Son Dakika
Üye Girişi

ESKİŞEHİR'DEKİ OKULLARDA DEPREM TATBİKATI YAPILDI

04.03.2022 16:14

ESKİŞEHİR'de, Deprem Haftası nedeniyle tüm okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı.

ESKİŞEHİR'de, Deprem Haftası nedeniyle tüm okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı. Atatürk Ortaokulu'ndaki tatbikatta, 53 personel ve 632 öğrenci, 1 dakika 24 saniyede okulu tahliye etti.

Tepebaşı ilçesindeki Atatürk Ortaokulu'nda yapılan tatbikata Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman, AFAD Müdürü Recep Bayar ile öğretmen ve öğrenciler katıldı. Çalınan ilk sirenle sınıflarında bekleyen öğrenciler "Çök-kapan-tutun" yöntemini uygularken, ikinci sirenle birlikte idarecilerinin koordinesinde okulu 1 dakika 24 saniyede tahliye ederek, okul bahçesinde gruplar halinde toplandı.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, tahliye işleminin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini belirterek, "Az önce beraber bir tatbikat yaptık. Rabbim ilimizi, ülkemizi, dünyamızı her türlü afetlerden, olumsuzluklardan korusun diye dua ediyorum. 1 dakika 24 saniyede okulu tahliye ettik. Herhangi bir kargaşa ve olumsuzluk yaşanmadan çok güzel bir şekilde ve çok güzel bir zaman diliminde okulu tahliye ettiniz. Ben bu tatbikat için öncelikle okul müdürümüze, öğretmenlerimize ve her şeyden kıymetli olan sizlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tatbikatın ardından öğrenciler okul baçesindeki kurumların çadır ve stantlarını gezdi, bilgi aldı.

YORUMLAR
500
Siverek'te gerçeği aratmayan deprem tatbikatı düzenlendi Siverek'te gerçeği aratmayan deprem tatbikatı düzenlendi Özalp Kaymakamı Nasır, öğrencilerle deprem tatbikatına katıldı Özalp Kaymakamı Nasır, öğrencilerle deprem tatbikatına katıldı

Deprem Haftası, Erol Ayyıldız, Eskişehir, Deprem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR'DEKİ OKULLARDA DEPREM TATBİKATI YAPILDI - Son Dakika


Son Dakika
16:07 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Putin'e rest çekti: Bunun bedelini ödeteceğiz
16:00 Rusya-Ukrayna savaşında kritik uyarı! Beyaz Saray yetkilileri açıkladı: Saldırılar şiddetlenebilir
15:59 Yaptırımlara Rus yanıtı gelmeye başladı: Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışı bir hatta durduruldu
15:51 İstanbul'un devleri sıraya girdi! Mario Balotelli için değer biçilemiyor
15:47 Ukraynalı oyuncu Mila Kunis ve eşi Ashton Kutcher, Ukraynalı mültecilere 3 milyon dolar bağışladı
15:38 İngiltere'nin gönderdiği Challenger-2 tankları Ukrayna sınırına ulaştı
15:38 Putin'in halka açık infazlar düzenleyecek! Avrupalı istihbaratçıların bu iddiası kan dondurdu
15:31 Rus diva, Putin'e desteğini çekmeyince Metropolitan Opera'nın kadrosundan çıkarıldı
15:29 Suya yüzde 70 zam teklifi yapıldı! İlçe belediye başkanının paylaşımıyla teklif kabul edilmedi
15:12 İrem Derici'nin okuduğu şarkı, Selami Şahin'i çok sinirlendirdi! Oğlunun eski sevgilisi hakkında ihtar gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 16:23:05. #1.13#
SON DAKİKA: ESKİŞEHİR'DEKİ OKULLARDA DEPREM TATBİKATI YAPILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement