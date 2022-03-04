ESKİŞEHİR'DEKİ OKULLARDA DEPREM TATBİKATI YAPILDI - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, Deprem Haftası nedeniyle tüm okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı. Atatürk Ortaokulu'ndaki tatbikatta, 53 personel ve 632 öğrenci, 1 dakika 24 saniyede okulu tahliye etti.

Tepebaşı ilçesindeki Atatürk Ortaokulu'nda yapılan tatbikata Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman, AFAD Müdürü Recep Bayar ile öğretmen ve öğrenciler katıldı. Çalınan ilk sirenle sınıflarında bekleyen öğrenciler "Çök-kapan-tutun" yöntemini uygularken, ikinci sirenle birlikte idarecilerinin koordinesinde okulu 1 dakika 24 saniyede tahliye ederek, okul bahçesinde gruplar halinde toplandı.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, tahliye işleminin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini belirterek, "Az önce beraber bir tatbikat yaptık. Rabbim ilimizi, ülkemizi, dünyamızı her türlü afetlerden, olumsuzluklardan korusun diye dua ediyorum. 1 dakika 24 saniyede okulu tahliye ettik. Herhangi bir kargaşa ve olumsuzluk yaşanmadan çok güzel bir şekilde ve çok güzel bir zaman diliminde okulu tahliye ettiniz. Ben bu tatbikat için öncelikle okul müdürümüze, öğretmenlerimize ve her şeyden kıymetli olan sizlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tatbikatın ardından öğrenciler okul baçesindeki kurumların çadır ve stantlarını gezdi, bilgi aldı.