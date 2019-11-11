Son Dakika Haberleri: Eskişehir derbisi berabere bitti
Son Dakika Spor Eskişehir derbisi berabere bitti

Eskişehir derbisi berabere bitti

7 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı, ligin 8'inci haftasında Eskişehir Yunusemre Spor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Eskişehir derbisi berabere bitti, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı, ligin 8'inci haftasında Eskişehir Yunusemre Spor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Necdet Yıldırım Futbol Sahası'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.


Anadolu Üniversitesi sahada Feyzi Delikanlı, Ali Temizkan, Mehmet Meşe, Oktay Akkoca, Gökhan Özkan, Samet Çelebi, Özkan Can, Emre Özer, Naci Yıldırımoğlu, Caner Çolak ve Ayhan Işık ilk on biri ile yer aldı. Maça istekli başlayan ve oyunun kontrolünü elinden bırakmayan Anadolu Üniversitesi, 19'uncu dakikada Ali Temizkan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı önde kapatan takım, ikinci yarıda etkili oyununu koruyamadı. 76'ncı dakikada yakaladığı fırsatı gole çeviren ev sahibi takım, durumu beraberliğe taşıdı. Maçın kalan bölümünde yakaladağı pozisyonları gole çeviremeyen Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı.


Antrenör Çağlar Ayan: "Mücadelesi yüksek bir maç oldu"


Maça iyi başlayan taraf olduklarını dile getiren Anadolu Üniversitesi Antrenörü Çağlar Ayan, "Mücadelesi yüksek iyi bir maç oldu. İlk yarı 1-0 öne geçtik ve ikinci yarıda ister istemez oyuncular kapanmak istedi. Kontra atak pozisyonlar yakaladık; ama kaçırdık. Berabere bittiği için üzgünüz. Kazanmak istiyorduk. Gençler ve takım büyükleriyle birlikte, bir arada yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.


Anadolu Üniversitesi ligin 9'uncu haftasında, Haymana Belediyespor ile evinde karşı karşıya gelecek. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 10:52 Kaynak: İHA
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