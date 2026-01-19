Eskişehir'e 2 Milyar Liralık Sulama Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Eskişehir'e 2 Milyar Liralık Sulama Projesi

19.01.2026 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatipoğlu, 44 bin dekar alanı kapsayan projenin şehre önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Yukarı Sakarya İlyaspaşa Sulaması Projesi'nin kent için kıymetli bir yatırım olduğunu bildirdi.

Hatipoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıkladığı Yukarı Sakarya İlyaspaşa Sulaması Projesi'nin 2 milyar liralık dev bir yatırım olduğunu belirtti.

Projeyle 44 bin dekar tarım arazisinin modern sulama sistemlerine kavuşacağını kaydeden Hatipoğlu, "Yıllık 485 milyon lira ülke ekonomisine katkı sağlanacak, 9 bin vatandaşımız için yeni istihdam kapıları açılacaktır. Üretimi, bereketi ve istihdamı merkeze alan bu önemli projenin çiftçilerimize, Eskişehir'imize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Eskişehir, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Eskişehir'e 2 Milyar Liralık Sulama Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salgın Türkiye’nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü Salgın Türkiye'nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü
Samsun’da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı Samsun'da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı
Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı
Mucize kurtuluş Yara almadan kurtuldular Mucize kurtuluş! Yara almadan kurtuldular
Tekne faciası Ölü ve yaralılar var Tekne faciası! Ölü ve yaralılar var
Süper Lig’de bu sezon bir ilk Süper Lig'de bu sezon bir ilk

17:05
Hemen telefona sarıldı Arda Güler’den Yiğit Efe’ye destek
Hemen telefona sarıldı! Arda Güler'den Yiğit Efe'ye destek
16:50
Kabine toplantısı başladı Masada kritik konu başlıkları var
Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var
16:40
Kur’an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
16:21
Real Madrid’i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti
Real Madrid'i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti
16:13
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
15:52
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi ’’Sarı oda’’ detayı çok konuşulacak cinsten
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi! ''Sarı oda'' detayı çok konuşulacak cinsten
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 17:18:17. #7.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'e 2 Milyar Liralık Sulama Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.