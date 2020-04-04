Eskişehir'e araç giriş çıkışı durduruldu - Son Dakika

Eskişehir'e araç giriş çıkışı durduruldu
6 saat önce
Eskişehir'e araç giriş çıkışı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yasaklandı.
Eskişehir'e araç giriş çıkışı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yasaklandı.
Bilecik-Eskişehir, Eskişehir- Ankara kara yollarında oluşturulan uygulama noktasındaki kolluk kuvvetleri, şehrin giriş ve çıkışlarında kontrollerine başladı.
Gece yarısından itibaren şehrin giriş noktaları tek şeride düşürülerek, yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların transit geçişlerine izin verildi.
Polis ekipleri, özel araçların kente giriş çıkışına izin vermedi ve sürücüleri bu konuda bilgilendirildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 01:46 Kaynak: AA
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