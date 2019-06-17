Son Dakika Haberleri: Eskişehir'e uyuşturucu sokmaya çalışan şüpheliler yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Eskişehir'e uyuşturucu sokmaya çalışan şüpheliler yakalandı

1 saat önce

Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadele kapsamında; il dışından kente satış için getirilen uyuşturucu maddenin ele geçirilmesi ve şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'e uyuşturucu sokmaya çalışan şüpheliler yakalandı, System.String[]
Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadele kapsamında; il dışından kente satış için getirilen uyuşturucu maddenin ele geçirilmesi ve şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve şehirde Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli şahıs yakalandı. Polis ekipleri, şahısların üzerinde ve ikametinde yapılan aramada; 112,11 gram Skunk, 1 adet hassas terazi, 1 adet öğütücü ele geçirildi.

Ayrıca yakalanan 2 şüpheli şahsa Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, 3 şüpheliye ise, Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçlarından işlem yapıldı.

Öte yandan Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak suçundan işlem yapılan 2 şüpheli, emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:21 Kaynak: İHA
Eskişehir
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ankara polisi 'avcıları' avladı Uyuşturucu satıcıları arasında oğlunu gören anne yere yığıldı Eski sevgilisine çıplak fotoğrafları ile şantaj yapan sanığa 3 yıl hapis Bursa'da satırlı dehşet! Ortalık kan gölüne döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 14:19:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'e uyuşturucu sokmaya çalışan şüpheliler yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]