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Eskişehir ekonomik olarak zor günlerden geçen vatandaşların yardımına koşuyor - Son Dakika

Eskişehir ekonomik olarak zor günlerden geçen vatandaşların yardımına koşuyor

22.12.2021 14:44
Eskişehir ekonomik olarak zor günlerden geçen vatandaşların yardımına koşuyor

2021 yılında Eskişehirlilere erzak, yakacak, yemek, kırtasiye malzemesi gibi yardımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamdaki çalışmalarını sürdürecek.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca yaklaşık 14 bin haneye gıda, kahvaltılık, çölyak ve PKU hastaları için un, yakacak, bebek bezi, temizlik malzemesi, ev eşyası, yol, geçici süreli barınma, çanta ve kırtasiye malzemesi, soğan, patates gibi yardımlarda bulundu. Ayrıca ekipler, engelli vatandaşlar için gelen bağışlar kapsamında akülü ve manuel tekerlekli sandalye, hasta yatağı, oksijen konsantratörü ve tüpü dağıtımını sağladı. Avantaj Taksi uygulaması ile engelli vatandaşları gitmek istedikleri yerlere ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, bu şekilde binlerce kişinin ulaşımını sağladı.

2020 yılında bağış hesaplarına el koyulduğu için sadece ayni bağış kabul edebilen Aşevi, 2021 yılında 140 ihtiyaç sahibi aileye bizzat hane kapılarına giderek 127 bin porsiyon sıcak yemek, 976 adet erzak kolisi, 560 adet kahvaltı paketi ulaştırdı. Evsiz vatandaşların da gelip sıcak yemek alabildiği Aşevi, bu kapsamda yaklaşık 25 bin kumanya dağıttı. 11 özel rehabilitasyon merkezi ile de iş birliği yapan Aşevi yetkilileri, merkezlerden eğitim alan 670 öğrenciye yaklaşık 38 bin porsiyon sıcak yemek hizmeti verdi. 2020 yılından itibaren uygulamaya başlanan Covid-19 hastalarına yemek dağıtımına 2021 yılında da devam eden Aşevi, yıl boyunca 45 bin porsiyon sıcak yemek ulaştırdı.

Covid-19 tedbirleri kapsamında işletmelerin kapalı olması sebebiyle çalışamayan 200 müzisyen için düzenlenen "Sahne Senin Eskişehir" etkinliğiyle, Eskişehir'in 8 ayrı noktasında sahne oluşturan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, sanatçıları hem vatandaşlarla buluşturdu, hem de maddi yardımda bulundu.

Dayanışma ruhuyla hayata geçirilen Şehir Paylaşmaktır kampanyasında ise vatandaşların Üretici Marketlerden satın almış olduğu yaklaşık 10 bin erzak kolisi,Büyükşehir Belediyesi tarafından sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve muhtarlar aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile ihtiyaç sahiplerine destek vermeye devam ettiklerini belirten Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, "Pandemi ile başlayan sağlık ve kur artışları ile devam eden ekonomik kriz sebebiyle, tüm ülkede olduğu gibi Eskişehir'de de yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın sayısı gün geçtikçe artıyor. Bu durum bizleri çok üzüyor ve endişelendiriyor. İmkanlarımız dâhilinde tüm ihtiyaç sahibi hemşerilerimize ulaşmaya ve yardım ağımızı genişletmeye çalışıyoruz. Yardımlarımız gelecek yıllarda da artarak devam edecek. Belediye imkânlarımızın yanı sıra bizlere ayni yardımlarda bulunarak daha fazla kişiye yardım etmemizi vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum" dedi

Eskişehir ekonomik olarak zor günlerden geçen vatandaşların yardımına koşuyor

Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir, Engelli, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Eskişehir ekonomik olarak zor günlerden geçen vatandaşların yardımına koşuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir ekonomik olarak zor günlerden geçen vatandaşların yardımına koşuyor - Son Dakika
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