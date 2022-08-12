Bir kişinin üzerine doğru yürüyen O.K, araya giren polis tarafından uzaklaştırıldı. Bu sırada bıçakla polisin üzerine gelen O.K, uyarı atışının ardından bacağından vuruldu.

Alınan bilgiye göre, ilçede kurulan pazar alanına gelen ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen O.K, elindeki bıçağı sallayarak çevredekilere hakaret etmeye başladı.

Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de bıçaklı saldırgan etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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