Eskişehir'de bıçaklı saldırgan etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de bıçaklı saldırgan etkisiz hale getirildi

12.08.2022 17:55
Eskişehir'de bıçaklı saldırgan etkisiz hale getirildi

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde elindeki bıçakla çevresindekilere saldıran şüpheli, polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde elindeki bıçakla çevresindekilere saldıran şüpheli, polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, ilçede kurulan pazar alanına gelen ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen O.K, elindeki bıçağı sallayarak çevredekilere hakaret etmeye başladı.

Bir süre sonra saldırgan hareketlerde bulunan şüpheli, olay yerine gelen polis ekiplerince sakinleştirilmeye çalışıldı.

Bir kişinin üzerine doğru yürüyen O.K, araya giren polis tarafından uzaklaştırıldı. Bu sırada bıçakla polisin üzerine gelen O.K, uyarı atışının ardından bacağından vuruldu.

Yaralanan şüpheli, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

YORUMLAR
500
AK Parti'li Avcı ve Günay'dan, Mera Islah ve Amenajman Projesi açıklaması AK Parti'li Avcı ve Günay'dan, Mera Islah ve Amenajman Projesi açıklaması Mihalıççık ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü Mihalıççık ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de bıçaklı saldırgan etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:55 Fenerbahçe'nin istediği golcü Batshuayi için Chelsea kolaylık sağlıyor
17:37 Bakan Nurettin Nebati'den önemli açıklamalar: Türkiye Ekonomi Modelimiz meyvelerini bugün olduğu gibi yarın da vermeye devam edecek
17:30 Avrupa'da Yılın Futbolcusu ödülünde adaylar Benzema, Courtois, De Bruyne! Kazanan isim İstanbul'da belli olacak
17:14 Werner'i kadrosuna katan Leipzig, Sörloth'u takımdan yolluyor
17:02 DEVA Partisi Karaman İl Başkanı kimliği belirsiz kişilerce darp edildi
17:41 Türkiye'nin konuştuğu Cem Muhammet'ten sevindiren haber! Sağlıklı bir şekilde kilo alıyor
16:23 Fenerbahçe taraftarı, forvet için gözünü kararttı! Twitter'da "Ali Koç, Belotti'yi al" etiketi Türkiye gündemine damga vurdu
16:18 Adı Fenerbahçe ile anılan Pablo Mari, Berlusconi'nin takımı Monza'ya transfer oldu
16:12 Ünlü kahin Baba Vanga'nın 2023 kehaneti korkuttu! Su kıtlığının sonuçları kötü olabilir
16:13 Silahla yapılan şakalaşma kanlı bitti! Gözünden vurulan genç, hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 18:07:52. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de bıçaklı saldırgan etkisiz hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement