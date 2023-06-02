Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde sel: Çatören mahallesi zarar gördü - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde sel: Çatören mahallesi zarar gördü

02.06.2023 17:53

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yoğun yağış sonucu oluşan sel Çatören mahallesinde büyük zarara yol açtı. Sel suları köyü adeta ikiye bölerken, suların birden fazla evin yıkılmasına sebep olduğu bildiriliyor. Tarım arazilerinde de zarara yol açan sel, köylülerin en büyük endişesi olan Çatören Barajının taşma ihtimalini arttırdı.

Eskişehir'e 63 kilometre uzaklıkta olan Çatören Mahallesi adeta sele teslim oldu. Köy yakınlarında bulunan Seydi Çayı üzerinde sulama amacıyla yapılan Çatören Barajı'nın yanı sıra çevre dağlardan gelen sel suları köy içinden geçen büyük bir sele sebep oldu.

Eskişehir'de Sel Felaketi: Çatören Mahallesi Zarar Gördü

KÖYLÜLER BARAJIN TAŞMASINDAN KORKUYOR

Sel köyü adeta ikiye bölerken, suların birden fazla evin yıkılmasına sebep olduğu bildirildi. Vatandaşları büyük bir korku ve endişeye sevk eden sel suları, mahalle yolunu tahrip etti, tarım arazilerinde de zarara yol açtı. Köylüler, en büyük endişelerinin, yakınlardaki Çatören Barajı'nın taşma ihtimalinin olduğunu belirttiler.

Eskişehir'de Sel Felaketi: Çatören Mahallesi Zarar Gördü

"ÇARESİZCE SELİ İZLİYORUM"

Gazetecilerin telefonla ulaştığı Köy Muhtarı Cengiz Gül, "Köyüme giremiyorum. Yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki bir tepeden çaresizce seli izliyorum. İş makineleri yoldaymış, gelecek. Çok endişeliyiz. Umarım can kaybı olmaz, büyük maddi zarar meydana gelmez" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Seyitgazi, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde sel: Çatören mahallesi zarar gördü - Son Dakika


Son Dakika
19:52 Cinsiyet Değiştiren Neslihan Doğrusöz Estetik Ameliyat Sonrası Fotoğrafını Paylaştı
19:48 Bir ülkeden çılgın hamle! Cinsel ilişkiyi spor olarak kabul ettiler, Avrupa şampiyonasını düzenleyecekler
19:40 Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'den ameliyat sonrası paylaşım
19:37 Bir ülkeden çılgın hamle! Cinsel ilişkiyi spor olarak kabul ettiler, Avrupa şampiyonasını düzenleyecekler
19:26 Hindistan'da 33 yıl sonra kayıp adam evine geri döndü
19:24 UEFA, Jose Mourinho'ya soruşturma başlattı
19:17 Hindistan'da 33 yıldır kayıp olan adam evine geri döndü: Meditasyon yaptım
19:13 Soruşturma başlatıldı! Kupayı alamayan Mourinho'ya bir darbede UEFA'dan
18:44 ABD'de Bir Hırsız, Atari Silahıyla Soygun Gerçekleştirdi
18:31 ABD'de bir hırsız, Atari silahıyla soygun gerçekleştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2023 19:59:41. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde sel: Çatören mahallesi zarar gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement