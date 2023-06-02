Eskişehir'e 63 kilometre uzaklıkta olan Çatören Mahallesi adeta sele teslim oldu. Köy yakınlarında bulunan Seydi Çayı üzerinde sulama amacıyla yapılan Çatören Barajı'nın yanı sıra çevre dağlardan gelen sel suları köy içinden geçen büyük bir sele sebep oldu.
Sel köyü adeta ikiye bölerken, suların birden fazla evin yıkılmasına sebep olduğu bildirildi. Vatandaşları büyük bir korku ve endişeye sevk eden sel suları, mahalle yolunu tahrip etti, tarım arazilerinde de zarara yol açtı. Köylüler, en büyük endişelerinin, yakınlardaki Çatören Barajı'nın taşma ihtimalinin olduğunu belirttiler.
Gazetecilerin telefonla ulaştığı Köy Muhtarı Cengiz Gül, "Köyüme giremiyorum. Yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki bir tepeden çaresizce seli izliyorum. İş makineleri yoldaymış, gelecek. Çok endişeliyiz. Umarım can kaybı olmaz, büyük maddi zarar meydana gelmez" dedi.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde sel: Çatören mahallesi zarar gördü - Son Dakika