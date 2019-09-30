Eskişehir müzik festivali'ne sertab erener'li final

ESKİŞEHİR'de düzenlenen Müzik Festivali'ni 4 günde yaklaşık 92 bin kişi izledi. Final gecesinde sahne alan Sertab Erener performansıyla büyük beğeni topladı.

Tepebaşı ilçesi mola tesislerinde geçen Perşembe günü başlayan 4. Milyonfest Müzik Festivali Sertab Erener konseriyle final yaptı. Dört gün boyunca 28 sanatçının sahne aldığı müzik festivalini 92 bin kişi izledi. Eskitilmiş Yaz, Yeri Yok, Yaşlı Amca, Dolu Kadehi Ters Tut, Son Feci Bisiklet, Sagopa Kajmer, Manga'nın sahne aldığı festivalin 4'ncü gününde finali Sertab Erener yaptı. 27 yıllık kariyerinin en sevilen şarkılarını söyleyen Erener, sahne performansıyla da büyük beğeni topladı.

SAATLER KALA İPTAL EDİLMİŞTİ

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen müzik festivali Tepebaşı Kaymakamlığı'nın olumsuz görüş vermesi nedeniyle başlamasına saatler kala iptal edilmişti. Festival, organizasyon firması sahibi Umut Kuzey'in başvurduğu Eskişehir 1'inci İdare Mahkemesi'nin iptal kararı için verdiği 'yürütmeyi durdurma' kararı sonrasında yapılabilmişti.