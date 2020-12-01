ESKİŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika

ESKİŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlaması
01.12.2020 22:43
Eskişehir'in en yoğun bölgelerinden olan İki Eylül, İsmet İnönü, Cengiz Topel, Yunus Emre ile Atatürk caddeleri sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla boş kaldı.
Eskişehir'in en yoğun bölgelerinden olan İki Eylül, İsmet İnönü, Cengiz Topel, Yunus Emre ile Atatürk caddeleri sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla boş kaldı.
İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, kentin çok sayıda bölgesinde oluşturulan uygulama noktalarını denetledi.
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