Eskişehir Sporcuları Paralimpik Seçmelerde Başarı Sağladı

11.02.2026 13:21
Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü, Sakarya'daki Paralimpik Seçmelerde önemli başarılar elde etti.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü sporcuları, Sakarya'da gerçekleştirilen TÖSSFED 2026 Paralimpik–Virtus Milli Takım Aday Kadro Seçme Yarışları'nda kulaç attı.

Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü sporcuları, milli takım hedefiyle önemli bir başarıya imza attı. TÖSSFED 2026 Paralimpik–Virtus Milli Takım Aday Kadro Seçme Yarışları, Sakarya'da büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. Yarışlara katılan otizmli özel sporcular, milli takıma girebilmek için azimle yarıştı.

Şampiyonaya damga vuran isimlerden Gizem Koyunbakan, üstün performansıyla göz doldurdu. Genç sporcu; 50, 100 ve 200 metre kurbağalama, 50, 100 ve 200 metre sırtüstü, 50 ve 200 metre serbest branşlarında birincilik elde ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Bir diğer başarılı sporcu Muhammed Eyüp Karabacak ise birçok branşta gösterdiği mücadeleci performansla dikkati çekti. Karabacak; 50 metre kurbağalamada 5'inci, 100 metre kurbağalamada 3'üncü, 200 metre kurbağalamada 2'nci olurken, 50 ve 100 metre sırtüstü ile 200 ve 400 metre serbest branşlarında da yarışarak önemli bir deneyim kazandı.

Kaynak: ANKA

