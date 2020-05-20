Eskişehir Ticaret Odası, Nefes Kredisi'ni artırdı

Eskişehir Ticaret Odası (ETO), öz kaynaklarını seferber ederek özel bir banka aracılığıyla kullandırdığı Nefes Kredisi'ni artırdı.

ETO'dan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını sebebiyle zor günler yaşayan üyelerine verdiği desteği artıran oda, Nefes Kredisi'nin toplam hacminin 35 milyon lira daha yükseltti.

Cirosu 0-3 milyon lira arası olan ETO üyelerinin 50 bin lira, 3-25 milyon lira arası ciro yapan üyelerin ise 100 bin liraya kadar kredi kullanabileceği kaydedildi.

ETO Başkanı Metin Güler, daha çok üyenin derdine derman olmak için çalıştıklarını kaydederek, "Krediden faydalanmak isteyen üyelerimiz https://ebelge.tobb.org.tr/ adresinden ücretsiz olarak alacakları faaliyet belgesiyle kredi başvurusunda bulunabilirler." ifadelerini kullandı.