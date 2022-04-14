Eskişehir Valisi Ayyıldız, erkek öğrenci yurdunda öğrencilerle iftar yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir Valisi Ayyıldız, erkek öğrenci yurdunda öğrencilerle iftar yaptı

14.04.2022 09:23
Eskişehir Valisi Ayyıldız, erkek öğrenci yurdunda öğrencilerle iftar yaptı

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gündüzalp Erkek Öğrenci Yurdu'nda üniversiteli öğrencilerle iftar yaptı.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gündüzalp Erkek Öğrenci Yurdu'nda üniversiteli öğrencilerle iftar yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, iftar öncesi yurtta barınan öğrencilerle sohbet eden Vali Ayyıldız, ramazan ayının Türkiye ve İslam alemi için hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu'nun da hazır bulunduğu iftarın ardından Vali Ayyıldız, öğrencilerle bir süre sohbet edip, derslerinde ve sınavlarında başarılar diledi.

YORUMLAR
500
Türkiye'de ilk defa dronla ücretsiz ilaçlama yapıldı Türkiye'de ilk defa dronla ücretsiz ilaçlama yapıldı Eskişehir Valisi Ayyıldız üniversiteli öğrencilerle iftar yaptı Eskişehir Valisi Ayyıldız üniversiteli öğrencilerle iftar yaptı

Erol Ayyıldız, Eskişehir, Türkiye, gençlik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir Valisi Ayyıldız, erkek öğrenci yurdunda öğrencilerle iftar yaptı - Son Dakika


Son Dakika
09:12 Mansur Yavaş: Özdağ'ın "adayımız" söylemi beni rahatsız etti, ortada fol yok yumurta yok!
12:11 Johnny Depp ve Amber Heard arasında sular durulmuyor: Beni rehin alıp 3 gün boyunca cinsel istismarda bulundu
09:00 Kuruluş Osman'ın son bölümünde neler yaşandı? Dizide yapılan zaman atlaması izleyiciyi şaşkına çevirdi!
08:59 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Defne evladını kucağına alabildi mi?
08:56 ABD polisinin ırkçı şiddeti son bulmuyor! Siyahi bir genç başından vuruldu
08:41 Erken seçimin habercisi mi? YSK il ve ilçe seçim kurulu başkanlarını temmuz ayına kadar yeniden belirleyecek
08:39 Sadakatsiz dizisinde Derin'in büyük ihaneti öğrenmesi bölüme damga vurdu!
08:36 Suriye'de Baas yöneticilerinden Ferid el-Emarin'i arabasını durdurup öldürdüler
08:33 Defne Samyeli tatil sezonunu açtı! Mayolu pozları sosyal medyayı salladı
08:27 Oğlum dizisi dün akşam izleyiciyi ekran başına kilitledi! Kaan'ın katili ortaya çıktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 09:29:39. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir Valisi Ayyıldız, erkek öğrenci yurdunda öğrencilerle iftar yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement