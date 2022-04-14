Eskişehir Valisi Ayyıldız, erkek öğrenci yurdunda öğrencilerle iftar yaptı - Son Dakika

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gündüzalp Erkek Öğrenci Yurdu'nda üniversiteli öğrencilerle iftar yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, iftar öncesi yurtta barınan öğrencilerle sohbet eden Vali Ayyıldız, ramazan ayının Türkiye ve İslam alemi için hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu'nun da hazır bulunduğu iftarın ardından Vali Ayyıldız, öğrencilerle bir süre sohbet edip, derslerinde ve sınavlarında başarılar diledi.