Eskişehirspor'da Görev Dağılımı Belli Oldu

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Fenerbahçe'nin Tecrübeli Oyuncusu Nabil Dirar: Bursa'da Zaten Çok Fazla Takım Kazanamıyor

Rıdvan Dilmen: Bursaspor'un Golünden Önce Valbuena'ya Faul Var

Bursaspor ile 1-1 Berabere Kalan Fenerbahçe İkinci Yarıda Sadece 79 İsabetli Pas Yaptı