Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor'da Görev Dağılımı Belli Oldu

Eskişehirspor'da Görev Dağılımı Belli Oldu

38 dakika önce

Eskişehirspor, Kaan Ay başkanlığında oluşan yönetim kurulunun görev dağılımını açıkladı.

Eskişehirspor'da Görev Dağılımı Belli Oldu, System.String[]
Eskişehirspor, Kaan Ay başkanlığında oluşan yönetim kurulunun görev dağılımını açıkladı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da kulübün yeni yönetiminin görev dağılımı belli oldu. Sosyal medyadan paylaşılan görev dağılımları şu şekilde:

"Başkan Kaan Ay, Başkan Vekilleri Osman Taş ve Ahmet Eryörük, Başkan Yardımcıları Ali Uçar ve Yunus Emre Küpeli, Başkan Yardımcısı ve Stadyum Sorumlusu Ramazan Kızıltan, Başkan Yardımcısı ve Teknik Asbaşkan Mehmet Kahya, Teknik Asbaşkan Yardımcıları Selim Demircioğlu ve Mustafa Polat, Genel Sekreter Harun Adıgüzel, Mali Asbaşkan Mehmet Şimşek, Hukuk ve TFF İşlerinden Sorumlu Asbaşkan Alperen Odabaşı, Dış İlişkilerden Sorumlu Asbaşkan Serhat Tuç, Altyapıdan Sorumlu Asbaşkan Gökhan Yıldırım, Altyapıdan Sorumlu Asbaşkan Yardımcısı Rasim Bob, İdare ve Tesislerden Sorumlu Asbaşkan Selim Ürel, Sosyal İşlerden Sorumlu Asbaşkan Şaziye Kocabıçak, Basın Sözcüsü Hasan Hüseyin Köksal, Basın Sözcüsü Yardımcısı Rıdvan Soydaş, Taraftardan Sorumlu Asbaşkan Yardımcısı Mustafa Polat, Eğitim Vakfı ve İktisadi İşletmeden Sorumlu Asbaşkan Nuh Kıyaklı."

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:21 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'nin Tecrübeli Oyuncusu Nabil Dirar: Bursa'da Zaten Çok Fazla Takım Kazanamıyor Rıdvan Dilmen: Bursaspor'un Golünden Önce Valbuena'ya Faul Var

Bursaspor ile 1-1 Berabere Kalan Fenerbahçe İkinci Yarıda Sadece 79 İsabetli Pas Yaptı Yorumcu Alp Pehlivan: Fenerbahçe'nin 10 Transfere İhtiyacı Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 15:59:22. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor'da Görev Dağılımı Belli Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]