Eskişehirspor'dan taziye mesajı

Eskişehirspor, tribünde üst bloğa tırmanmaya çalışırken düşerek hayatını kaybeden Kayserispor taraftarı Harda Kaçmaz için teziye mesajı yayınladı.

Kocaelispor-Beşiktaş maçında, 20 yaşındaki taraftar Harda Kaçmaz tribünde üst bloğa tırmanmaya çalışırken yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanmıştı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Kaçmaz için Eskişehirspor, resmi sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayınladı. Yapılan paylaşımda, "Bu akşam yaşanan talihsiz olay sonrası hastaneye kaldırılan Harda Kaçmaz'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Kocaelispor camiasına başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - ESKİŞEHİR