Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor Fenerbahçe Maçına Hazır

Eskişehirspor Fenerbahçe Maçına Hazır

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, milli maçlar sebebiyle lige verilen arada Fenerbahçe ile yarın hazırlık maçına çıkacak.

Eskişehirspor Fenerbahçe Maçına Hazır, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, milli maçlar sebebiyle lige verilen arada Fenerbahçe ile yarın hazırlık maçına çıkacak.

Eskişehirspor, milli maçlar nedeniyle verilen arada çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Arayı boş geçirmek istemeyen siyah kırmızılı ekip, hazırlık maçında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde oynanacak olan hazırlık maçı saat 18.00'da başlayacak. Bu kapsamda Eskişehirspor, maç hazırlıklarını Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 70 dakika sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, koordinasyon, dar alan, 4'e 4 oyunun ardından yarım sahada oynanan maç ile sona erdi. Diğer yandan sakatlıkları bulunan Sezgin Coşkun, Sekidika Jesse, Ferhat Kiraz fizyoterapist eşliğinde çalışırken, Kıvanç Karakaş'ın tedavisine sağlık ekibi tarafından devam edildi.

Öte yandan tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, 31 puanla Süper Lig'de 13. sırada bulunuyor. Spor Toto 1. Lig'de ateş hattında bulunan ve mali açıdan sıkıntılı bir dönem geçiren Eskişehirspor'un ise 25 puanı bulunuyor. Benzer bir sezon geçiren iki takım da milli aranın ardından toparlanıp çıkışa geçmenin hesabını yapıyor. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:40 Kaynak: İHA

Eskişehirspor, Fenerbahçe, Spor
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