Son Dakika Haberleri: Eskiyen Merdiven Korkuluklarını Öğretmenler Boyadı

Eskiyen Merdiven Korkuluklarını Öğretmenler Boyadı

12 dakika önce

Şebinkarahisar ilçesinde, Şehit Oktay Yeşil Ortaokulu öğretmenleri, okulun merdiven korkuluklarını boyayarak ikinci yarıyıla hazır hale getirdi.

Eskiyen Merdiven Korkuluklarını Öğretmenler Boyadı, System.String[]
Şebinkarahisar ilçesinde, Şehit Oktay Yeşil Ortaokulu öğretmenleri, okulun merdiven korkuluklarını boyayarak ikinci yarıyıla hazır hale getirdi.

Okul Müdürü Elif Beyoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 katlı okulda bulunan merdiven korkuluklarının deforme olduğunu ve iki günlük çalışmanın ardından boyanarak yenilendiğini ve yarın başlayacak eğitim öğretim dönemine yetiştirildiğini söyledi.

Çalışmaya katkı sunan öğretmenlere teşekkür eden Beyoğlu, "Okulumuza, eğitim dışında bizim de katkımız olması için eskiyen merdiven korkuluklarında yenileme çalışması başlattık. Yarıyıl tatilini fırsat bilerek, okul çalışanlarımızla birlikte elimize fırça ve boyaları alıp ikinci yarıyıl başlamadan okulumuzda gerekli yerleri boyadık." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:56 Kaynak: AA

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