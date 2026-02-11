Esma Atak: Kadınlar için ilham kaynağı

Avusturya'da "Future Hero" ödülüne (Geleceğin Kahramanı Ödülü) layık görülen Türk yüksek inşaat mühendisi Esma Atak, STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) alanında çalışmak isteyen kadınlara ilham oluyor.

Avusturya'da inşaat mühendisliği alanında çalışan Atak, mesleki kariyerinin yanı sıra kadınlar ve gençlere yönelik gönüllü çalışmalarıyla da dikkati çekiyor.

Atak, özellikle STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanlarında kadınların ve göçmen kökenli gençlerin görünürlüğünü artırmayı hedeflerken, eğitim kurumları ve gençlik platformlarında deneyimlerini paylaşarak rol model olmayı amaçlıyor.

İnşaat mühendisliği eğitimi süresince ve mezuniyetinin ardından gönüllü olarak birçok sosyal projede yer alan Atak, gençlere meslek seçimi sürecinde destek olmanın yanı sıra, kadınların "erkek egemen" olarak görülen teknik alanlarda da başarılı olabileceğini göstermeyi hedefliyor.

Bu çalışmaları kapsamında özellikle meslek algılarına, önyargılara ve toplumsal cinsiyet kalıplarına karşı farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Atak'ın bu alandaki gönüllü faaliyetleri ve toplumsal katkıları, mezunu olduğu Viyana Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından da takdir gördü ve kendisi 2024'te "Future Hero Award"a layık görüldü.

"Kadınların da bu alanlarda başarılı olabileceklerine inanıyorum"

Atak, 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü vesilesiyle, bir kadın olarak profesyonel hayatta yaşadığı zorlukları ve ona Geleceğin Kahramanı Ödülü'nü almasını sağlayan gönüllü projelerini AA muhabirine anlattı.

Henüz 4 yaşındayken ailesiyle memleketi Yozgat'tan Viyana'ya gelen 28 yaşındaki Atak, büyüdüğünde babası ve dedesinin izinden giderek inşaat sektörüne yöneldiğini söyledi.

Atak, inşaat mühendisliği öğrenciliği yıllarından itibaren gönüllü olarak gençlere yönelik sosyal projelerde yer aldığını ve onlara STEM alanını tanıttığını ifade etti.

Topluma faydalı olmanın önemine dikkati çektiğini aktaran Atak, "Onlara tipik kadın ve erkek meslek algısına takılmamaları gerektiği yönünde tavsiyelerde bulunuyorum. Kadınların da (STEM) bu alanlarda başarılı olabileceklerini ve farklı bir perspektif katabileceklerine inanıyorum." dedi.

Atak, inşaat sektörüne yönelmesinde ve burada başarılı olmasında babası ve dedesinin önemli bir rol oynadığını belirterek, babası ve dedesinin yardımcı işçi olarak inşaatlarda çalıştığını ve burada dışlandıklarını anlattı.

Bunun üzerine babasının meslek okuluna giderek diploma aldığını dile getiren Atak, aynı motivasyonu kızına da aşıladığını ve ondan kendisini geçmesini istediğini söyledi.

Atak, bu sektörde çalışmaya karar verdiğini paylaştığında ailesinin, inşaat alanının "erkek egemen" bir ortam olduğu gerekçesiyle buna pek sıcak bakmadığını ancak daha sonra ikna olduklarını kaydetti.

Esma Atak, "Benim için anne ve babamın rızası çok önemli. Allah'ın rızası anne ve babanın rızasında saklıdır. Onları ikna edebildim. Okumaya başladığımda da her motivasyonum düştüğünde beni babam motive etti." diye konuştu.

Yüksek inşaat mühendisliğini birincilikle bitirdiğini aktaran Atak, "Mezuniyet töreninde babam diplomamı eline aldı ve bana dedi ki 'Beni sadece geçmedin aynı zamanda başarılarla bitirdin. Beni mahcup ettin, beni sadece bir adımı geçmeni istedim ama sen beni fazla fazla geçtin' dedi. Ailemi gururlandırmaktan büyük mutluluk duydum." ifadelerini kullandı.

Erkek egemen bir sektörde kadın olmak

Atak, inşaat branşının "erkek egemen" bir sektör olduğunun, kadınların ise birçok zorluk yaşadığının altını çizdi.

Genç olmanın da deneyimsizlikle bağdaştırıldığına işaret eden Atak, bu önyargı sayesinde işini farklı yaptığını ve bunun da kendisini başarılı kıldığını söyledi.

Atak, tecrübesizliğinden dem vurulmasının ardından görev tanımında olmamasına rağmen farklı işleri de öğrendiğini ve bunu sosyal medyada paylaşarak büyük ilgi ve destek gördüğünü ifade etti.

Bir diğer önyargının ise "görünür Müslüman" olmasından kaynaklandığını dile getiren Atak, başörtüsü takmasının ve baret ve iş ayakkabılarıyla gezmesinin de şantiyede garipsendiğini belirtti.

Yıllardır gönüllü olarak sürdürdüğü sosyal projelerin görüldüğü anlamına geldiği için bu ödülün manevi bir anlam taşıdığına değinen Atak, bir yandan da ödül almanın kendisini motive ettiğini kaydetti.

Atak, inşaat sektöründe bir kadın olarak toplumsal cinsiyet kalıplarını yıktığını, tipik kadın-erkek meslek ayrımının olmadığına dikkati çektiğini vurguladı.

"Kadınlara ve kız öğrencilere ilham oluyorum"

Esma Atak, "Kadınlara ve kız öğrencilere ilham oluyorum. Daha büyük hayaller kurabileceklerini, teknik alanlarda da başarılı olabileceklerini hatırlatıyorum." dedi.

Atak, yaptığı tüm çalışmalarda ana motivasyonun Allah'ın rızasını kazanmak olduğunu dile getirerek "Sizin en hayırlınız, insanlara en faydalı olanınızdır" prensibiyle hareket ettiğinin altını çizdi.

Kadınların, cesur olmaları gerektiğini ve kimsenin yürümediği yollardan yürüyebileceğini kaydeden Atak, "Gerekiyorsa ilk olsunlar, hiçbir şeyden korkmadan kendine, vizyonlarına, hayaline güvenerek o yolda yürümelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.