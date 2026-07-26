Esma Ersin, Erbain merasimleri için Irak'ta - Son Dakika
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Esma Ersin, Erbain merasimleri için Irak'ta

Esma Ersin, Erbain merasimleri için Irak\'ta
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Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, Erbain merasimlerine katılmak üzere Irak'a gitti. Programın ilk gününde Hz. Ali Türbesi'ni ziyaret eden Ersin, Seyyid El Hekim ailesiyle görüştü, Kufe Mescidi ile önemli türbeleri ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu. Erbain merasimlerinin bugün de sürmesi bekleniyor.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, Erbain merasimlerine katılmak üzere Irak'a gitti. Ersin, programın ilk gününde Türkiye'nin Necef Başkonsolosu Şenol Sevim ve inanç önderleriyle birlikte Necef'teki Hz. Ali Türbesi'ni ziyaret etti.

SEYYİD EL HEKİM AİLESİYLE GÖRÜŞTÜ

Hz. Ali Türbesi ziyaretinin ardından Seyyid El Hekim ailesiyle bir araya gelen Ersin, Seyyid İzzettin El Hekim ile de görüştü.

Esma Ersin, Erbain merasimleri için Irak'ta

TARİHİ VE DİNİ MEKANLARI ZİYARET ETTİLER

Program kapsamında Kufe Mescidi, Hz. Ali'nin şehit edildiği ev ile Müslim bin Akil ve Hani bin Urve türbeleri de ziyaret edildi. Heyet ayrıca Kufe Mescidi Genel Sekreteri ile bir araya gelerek çeşitli konularda istişarelerde bulundu.

Esma Ersin, Erbain merasimleri için Irak'ta

ERBAİN MERASİMLERİ DEVAM EDECEK

Erbain merasimlerinin bugün de devam etmesi bekleniyor.

Esma Ersin, Erbain merasimleri için Irak'ta

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Son Dakika Esma Ersin Esma Ersin, Erbain merasimleri için Irak'ta - Son Dakika

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