Esma, Son Anda Ölümden Kurtuldu
46 dakika önce
OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde yola fırlayan Esma Cinkara (5), kamyonet sürücüsünün fark etmesi ile son anda ölümden kurtuldu.
OSMANİYE'nin Kadirli
ilçesinde yola fırlayan Esma Cinkara (5), kamyonet sürücüsünün fark etmesi ile son anda ölümden kurtuldu. Yaşanan olay, güvenlik kamesı kaydına yansıdı.
Olay, Dervişpaşa Mahallesi NATO yolunda meydana geldi. Hamza Çevlik'e ait iş yerinin önünde oyun oynayan Esma Cinkara, bir anda yola fırladı. O sırada yoldan geçen kamyonet, sürücünün fark edip fren yapmasıyla Esma'ya hafif çarptı. Sürücünün dikkati sayesinde ölümden dönen küçük Esma, yara almadan kurtuldu. Esma'nın babası Birol Cinkara, iş yerinin önünde oynayan kızının bir anlık dikkatsizlik sonucu yola çıktığını söyledi. Cinkara, "Benim bir anlık dalgınlığım büyük felakete yol açıyordu. Çok şükür kızımda bir şey yok. Anne
ve babalardan isteğim dikkatli olsunlar, çocuklarını yalnız bırakmasınlar, takip etsinler" dedi.
- Osmaniye
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:01 Kaynak: DHA
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