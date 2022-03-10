Esnafı 4,5 milyon lira dolandıran kuyumcu: Borçlarım vardı, onları ödedim - Son Dakika

İZMİR'de, kendisine güvenip, altın almak için para veren esnaf ile mahalleliyi dolandırarak kaçan kuyumcu Mehmet Esen (37) ve saklanmasına yardım eden akrabası M.E. (34), İstanbul'da yakalandı. 4,5 milyon lira dolandırıcılık yaptığı belirlenen Esen, ifadesinde "Borçlarım vardı, onları ödedim" dedi. Mehmet Esen ve M.E., tutuklandı.

Gaziemir ilçesi Önder Caddesi'nde 10 yıldır kuyumculuk yapan Mehmet Esen, iddiaya göre, alışveriş için dükkanına gelen komşu esnaf ve mahalleliden para aldı ancak çeşitli bahanelerle altınları vermedi. Kendisine güvenenleri oyalayan Esen, 2 Mart'ta dükkanın kepenklerini kapatıp, ortadan kayboldu. Kuyumcuya ulaşamayınca dolandırıldıklarını anlayanlar, dükkanın önünde bir araya geldi. Mağdurlardan 23'ü, Esen hakkında polise şikayetçi oldu. Soruşturma başlatan polis, kuyumcunun, 4,5 milyon liralık haksız kazanç elde ettiğini belirledi.