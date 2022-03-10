Esnafı 4,5 milyon lira dolandıran kuyumcu: Borçlarım vardı, onları ödedim - Son Dakika
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Esnafı 4,5 milyon lira dolandıran kuyumcu: Borçlarım vardı, onları ödedim

10.03.2022 12:51
Esnafı 4,5 milyon lira dolandıran kuyumcu: Borçlarım vardı, onları ödedim

İZMİR'de, kendisine güvenip, altın almak için para veren esnaf ile mahalleliyi dolandırarak kaçan kuyumcu Mehmet Esen (37) ve saklanmasına yardım eden akrabası M.E. (34), İstanbul'da yakalandı.

İZMİR'de, kendisine güvenip, altın almak için para veren esnaf ile mahalleliyi dolandırarak kaçan kuyumcu Mehmet Esen (37) ve saklanmasına yardım eden akrabası M.E. (34), İstanbul'da yakalandı. 4,5 milyon lira dolandırıcılık yaptığı belirlenen Esen, ifadesinde "Borçlarım vardı, onları ödedim" dedi. Mehmet Esen ve M.E., tutuklandı.

Gaziemir ilçesi Önder Caddesi'nde 10 yıldır kuyumculuk yapan Mehmet Esen, iddiaya göre, alışveriş için dükkanına gelen komşu esnaf ve mahalleliden para aldı ancak çeşitli bahanelerle altınları vermedi. Kendisine güvenenleri oyalayan Esen, 2 Mart'ta dükkanın kepenklerini kapatıp, ortadan kayboldu. Kuyumcuya ulaşamayınca dolandırıldıklarını anlayanlar, dükkanın önünde bir araya geldi. Mağdurlardan 23'ü, Esen hakkında polise şikayetçi oldu. Soruşturma başlatan polis, kuyumcunun, 4,5 milyon liralık haksız kazanç elde ettiğini belirledi.

Ekiplerin çalışması sonucu Mehmet Esen'in, akrabası olan M.E.'nin desteğiyle İstanbul'a kaçtığı belirlendi. İstanbul'da saklandığı evde dün gözaltına alınan Mehmet Esen ile yardım eden akrabası M.E., İzmir'e getirildi. Kuyumcu Esen'in, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ndeki ifadesinde, "Borçlarım vardı, paralarla onları ödedim" dediği öğrenildi.Mehmet Esen ve akrabası M.E., dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Esnafı 4,5 milyon lira dolandıran kuyumcu: Borçlarım vardı, onları ödedim
Esnafı 4,5 milyon lira dolandıran kuyumcu: Borçlarım vardı, onları ödedim
Esnafı 4,5 milyon lira dolandıran kuyumcu: Borçlarım vardı, onları ödedim
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Mehmet Esen, İstanbul, Kuyumcu, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Esnafı 4,5 milyon lira dolandıran kuyumcu: Borçlarım vardı, onları ödedim - Son Dakika


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