Esnafı iş yerinde vuran şahıs yakalandı - Son Dakika

Esnafı iş yerinde vuran şahıs yakalandı

Samsun'da iş yerinde esnafı tabancayla vurarak yaralayan şahıs polisin takibi sonucu yakalandı.

Samsun'da iş yerinde esnafı tabancayla vurarak yaralayan şahıs polisin takibi sonucu yakalandı.

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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde 5 gün önce saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, su ve tüpgaz bayi iş yeri sahibi Ç.C. (40), iş yerine gelen Ş.D.'nin (25) silahlı saldırısına uğradı. Her iki bacağından da yaralanan Ç.C. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Silahlı saldırgan kaçtı.


Polis olay yerinde çok sayıda boş kovan ele geçirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen Ş.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan Ş.D. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 01:57 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esnafı iş yerinde vuran şahıs yakalandı - Son Dakika
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