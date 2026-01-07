Esnafın Sağlık Hizmetlerine Erişimi Uzatıldı - Son Dakika
Esnafın Sağlık Hizmetlerine Erişimi Uzatıldı

07.01.2026 13:07
TESK Başkanı Palandöken, esnafın sağlık hizmetlerinden yararlanma süresinin 2026'ya kadar uzatıldığını açıkladı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, "2016 yılından itibaren Cumhurbaşkanımızın attığı adımlarla esnafımızın borçlu olsa dahi sağlık hizmetlerinden faydalanmasının önü açıldı. Bu uygulamanın 2026 yılının 31 Aralık tarihine kadar sürdürülmesine yönelik düzenleme de yapılmış oldu" dedi.

Tedavi olabilen Bağ-Kur'lu esnafın ilaç alabilmesinin de önünün açılması gerektiğini ifade eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Dolayısıyla esnaf ve sanatkarlarımız, başta kendileri olmak üzere bakmakla yükümlü oldukları aile fertleriyle birlikte bu hizmetlerden yararlanabilecek. Sosyal devlet anlayışı gereği vatandaşlarımızın hastaneye gidip muayene olamadan ya da tedavi olamadan geri dönmelerinin önüne geçilmiş olması son derece önemli bir adımdır. Bu nedenle teşekkür ediyoruz. Ancak sağlık hizmetlerinden yararlanılmasına rağmen verilen reçetelerdeki ilaçların temininde yaşanan sorunlar halen devam etmektedir. Bu ilaç sorunu da çözüme kavuşturulursa, esnafımızın tedavi olma imkanı artacak, sağlık açısından daha verimli bir süreç yaşanacaktır. Zaten işlerinin iyi olmaması nedeniyle primlerini zamanında yatıramayan esnafımız için bu düzenleme önemli bir rahatlama sağlamıştır" dedi.

"Sorunun tamamen çözüleceğine inanıyoruz"

Tedavi sürecinin ilk adımının atıldığını söyleyen Palandöken, "Bundan sonraki süreçte ödeme sorunlarının da bir nebze daha hafifletilmesi, esnafımızı daha da rahatlatacaktır. Ancak şu aşamada en azından hastaneye gidip teşhis konulabilmesi sağlanmış, tedavi sürecinin ilk adımı atılmıştır. İfade ettiğim gibi tedavinin tamamlanabilmesi için ilaçlara erişimin de sağlanması noktasında önümüzdeki görüşmelerde bu konunun da çözüme kavuşacağını ve artık bir problem olmaktan çıkacağını tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Tesk, Son Dakika

