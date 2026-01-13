Esnaflar BAĞ-KUR Borçlarından Kredi Alamıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Esnaflar BAĞ-KUR Borçlarından Kredi Alamıyor

13.01.2026 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Bekir Başevirgen, Manisa'da esnafın BAĞ-KUR borçları nedeniyle kredi alamadığını belirtti.

(MANİSA) - CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa'da esnafların sorunlarını dinledi. CHP'li Başevirgen'e BAĞ-KUR prim borçlarından dolayı kredi alamadığını belirten bir oto yıkamacı, "Kredi başvurusu yaptık. Kredimiz onaylandı ama BAĞ-KUR borcu çıktı, o borcu kapatmamız gerekiyormuş. O borcu kapattıktan sonra kredi verebiliyorlarmış. Borcum olmasa zaten krediye başvuru yapmam. Alacak olduğum para 550 bin lira, 525 bin lira BAĞ-KUR borcu çıktı. Ben de vazgeçtim. Bu şartlar altında BAĞ-KUR primlerimi ödeme şansım yok. Her yıl daha iyi olacağımız yerde her yıl daha da kötüye gidiyoruz" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa'da kredi alamayan esnafların sorunlarını dinledi. Bıçağın artık kemiğe dayanmadığını, kemiği kırdığını ifade eden bir esnaf, "BAĞ-KUR borçlarını ödemeden kredilendirme yapmıyorlar. Taksitlendirme yapmıyorlar. Bu milletten ne istiyorlar? Esnaf kefaletten kredi kullanmak istiyoruz ancak prim borcumuzu ödemediğimiz için kredi kullanamıyoruz. Sadece esnaf kefalet değil hangi bankadan kullanmak isterseniz isteyin bu durum karşınıza çıkıyor. Devlette para yok bu kadar zam yapıyorsunuz vatandaş bu parayı nereden bulacak? Yani şu an tıkalı bir piyasa var. Herkesin paraya ihtiyacı var. Esnaflık ahilikten gelir. Biz bu işi yapıyoruz devlete para kazandırıyoruz, vergimizi ödüyoruz, vatandaşa hizmet veriyoruz. Biz bunun için gururluyuz ama bize destek yok. Biz destek bekliyoruz" diye konuştu.

Başka bir esnaf ise, "Küçük esnafın yüzde 80'i bu şartlarda esnaf kefalet kredisine ulaşamaz" diye belirtti. Esnafların yanı sıra, prim borcu olan besicilerde kredi kullanamıyor. Kredi alamadığı için hayvanlarının bazılarını kestirdiğini bazılarını ise sattığını söyleyen bir besici, "1 milyon lira para çekmek istiyoruz ama BAĞ-KUR borcumuz var o yüzden kredi alamadık, durdu askıda bekliyor. İşimi çeviremedim. Hayvanlarımı kestim borcumu ödedim" diye konuştu.

"Alacak olduğum para 550 bin lira, 525 bin lira BAĞ-KUR borcu çıktı"

Bir oto yıkamacı da BAĞ-KUR prim borçlarından dolayı kredi alamadığını belirterek "Kredi başvurusu yaptık. Kredimiz onaylandı ama BAĞ-KUR borcu çıktı, o borcu kapatmamız gerekiyormuş. O borcu kapattıktan sonra kredi verebiliyorlarmış. Borcum olmasa zaten krediye başvuru yapmam. Alacak olduğum para 550 bin lira, 525 bin lira BAĞ-KUR borcu çıktı. Ben de vazgeçtim. Bu şartlar altında BAĞ-KUR primlerimi ödeme şansım yok. Her yıl daha iyi olacağımız yerde her yıl daha da kötüye gidiyoruz. Kredi alabilseydim kredi kartı borcumu, ufak tefek borçlarımı kapatacaktım, tek bir yere borcum olacaktı. Tıkandık, kıpırdama şansımız kalmadı" diye konuştu.

BAĞ-KUR prim borcu olmadığı için kredi alma şansı olan bir esnaf ise ancak krediyle işleri döndürebildiğini belirtti. Kasaplık yapan esnaf, "Borcu olan esnaf arkadaşlarımız kesinlikle kredi alamıyor. Başvuruda biz en öne geçeceğiz. 100 tane kredi başvurusu yapan esnaf arkadaşımız varsa 90 tanesinin BAĞ-KUR borcu var. Hangi bankada indirimli bir kredi bulursak koşarak oraya gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Her gün 300-400 kilo tavuk satarken şu anda 80-100 kilo satabilirsek ne mutlu bize"

Kredi çekmenin zorlaştığını söyleyen kasaplık yapan bir diğer esnaf, "Ben burayı ilk açtığımda her gün 300-400 kilo tavuk satarken şu anda 80-100 kilo satabilirsek ne mutlu bize. 8-10 yıldan beri bu iş yeri var. Dönmediği için kredi kullanmak istiyoruz ama BAĞ-KUR prim borcu olduğu için nereden kredi kullanmak istersem isteyim bu borç önüme çıkıyor. Bu dükkanı döndürebilmem için o krediyi almam gerekiyor, mecburum. Şu an kilitlenmiş durumdayız. Bu şekilde ayakta durmamız çok zor, zaten çoğu esnaf kepenk kapatıyor" diye konuştu.

Kredi kullanamadıklarını ve durumların çok kötü olduğundan dert yanan bir esnaf ise, "40 yıldır bu işin içindeyim. Esnafın durumu hiç bu kadar kötü olmadı. Antep fıstığının ortalama kilo fiyatı 2 bin lira, fındık bin 500 lira. Vatandaşın bunları alma şansı yok. Onlar almayınca benim para kazanma şansım yok. İşler dönmediği için kredi başvurusu yapıyoruz ama esnaf kefalet borcum olduğu için kredi vermiyor. Bu şekilde gitmez. Küçük esnafın yüzde 80'i bu şartlarda esnaf kefalet kredisine ulaşamaz" açıklamasını yaptı.

Kredi alamadığı için hayvanlarının bazılarını kestirdiğini bazılarını ise sattığını söyleyen bir besici, "Kullandığımız yem kredisini ödedikten sonra, 5 milyonluk teminat veriyoruz, 1 milyon lira para çekmek istiyoruz ama BAĞ-KUR borcumuz var o yüzden kredi alamadık, durdu askıda bekliyor. İşimi çeviremedim. Hayvanlarımı kestim borcumu ödedim. Kredi iki aydan beri onayda bekliyor alamıyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Bekir Başevirgen, Ekonomi, Manisa, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esnaflar BAĞ-KUR Borçlarından Kredi Alamıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimizde petrol heyecanı Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek
Sigara tiryakilerine kötü haber Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
Vefat eden karısının telefonunu inceleyen adam şoke oldu Vefat eden karısının telefonunu inceleyen adam şoke oldu
Fenerbahçe maçının stadı değişti Fenerbahçe maçının stadı değişti
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat Özel nitelikli silah bile ele geçirildi 3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
Fenerbahçe’de 3. ayrılık kapıda 7,5 yıl sonra ülkesine dönüyor Fenerbahçe'de 3. ayrılık kapıda! 7,5 yıl sonra ülkesine dönüyor

11:16
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi’ye hem de DEM Parti’ye verip veriştirdi
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi
11:12
Volkan Demirel, ’’Sen mi Ederson mu’’ sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı
Volkan Demirel, ''Sen mi Ederson mu?'' sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı
11:00
Böylesi görülmedi Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
Böylesi görülmedi! Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
10:35
Ahmet Akın, AK Parti’ye mi geçecek Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu
Ahmet Akın, AK Parti'ye mi geçecek? Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu
10:07
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
09:48
Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor
Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 11:23:40. #7.11#
SON DAKİKA: Esnaflar BAĞ-KUR Borçlarından Kredi Alamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.