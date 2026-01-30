Esnaflardan Birlik Kutlaması - Son Dakika
Esnaflardan Birlik Kutlaması

Esnaflardan Birlik Kutlaması
30.01.2026 11:48
Gaziantep'te en genç ve en yaşlı oda başkanları seçim zaferini birlikte kutladı, birlik mesajları verdi.

Gaziantep Nakliyatçılar Esnaf Odası'nın en genç başkanı Ahmet Kaya ile Marangozcular Esnaf Odası'nın en yaşlı başkanı Ömer Küsbeoğlu, seçim zaferlerini birlikte kutladı. Kentte esnaf camiasında dikkat çeken buluşmada, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Seçim sürecinin ardından bir araya gelen iki oda başkanı, Gaziantep esnafının sorunları, sektörel beklentiler ve yeni dönemde yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Başkanlar, kendilerine destek veren esnafa teşekkür ederek, esnafın menfaatleri doğrultusunda ortak akılla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kutlama programı hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gaziantep, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

