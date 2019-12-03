ESO'dan 'Eskişehir'den satın al, Eskişehir Kazansın' projesi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) kentin alışverişine kazanç ve dinamizm katacak 'Eskişehir'den satın al, Eskişehir Kazansın' projesini tanıttı.



Eskişehirli sanayiciler ve Eskişehir basını ile ESO Meclis Salonunda bir araya gelen Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş 'Eskişehir'den satınal, Eskişehir kazansın' sloganı ile ortak satınalma platformunun ileri bir boyutu olan www.eskisehirdensatinal.com platformunun tanıtımını gerçekleştirdi.



Eskişehirli üretici, tüccar ve hizmet sektörlerini doğrudan ilgilendiren platform ile tedarikçi ve satın almacıları buluşturacaklarını ifade eden Başkan Celalettin Kesikbaş, platformun kurulması ile ilgili şunları söyledi: "www.eskisehirdensatinal.com ile iş yerlerimizin her türlü ihtiyacı Eskişehir sınırları içerisindeki üretici, esnaf ve sanayiciden karşılanacak. Biz yaklaşık bir buçuk yıl önce satın alma platformu oluşturmak için yola çıktık ancak altyapısı olmayan şeyler profesyonel olmadığı için projemiz için çalıştık, güncelledik ve şimdi tüm şartları yerine getirerek, profesyonel bir şekilde tüm Eskişehirli vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. Tamamen dijital bir çağda yaşadığımız için ortak satın alma platformunun da dijital alanda olmasını önemsedik."



Eskisehirdensatinal.com 'un avantajları



Eskişehir'de satınalma ihtiyaçlarında milliyetçi bir etki oluşturacak ve alanında bir ilk olacak projenin avantajları ise toplantı sırasında Başkan Kesikbaş tarafından şöyle sıralandı; "Sanayiden küçük esnafa, KOBİ'den alım satım yapanlar arasında benzersiz ve Eskişehir'in kazandığı bir güç birliği sağlayacak. ESO Üyesi olsun ya da olmasın tüm mal veya hizmeti sağlayan kişiler, kuruluşlar ve bunlara ihtiyacı olanlar www.eskisehirdensatinal.com 'da hem para hem zaman kazanacak. Online satın alma ile maliyetleri düşürecek ve rekabet gücünü arttıracak. Eskişehirli firmalar yerel markalarını tanıtma ve tüketicilere ulaşma kolaylığı sağlayacak."



Kampanyaya destek



ESO tarafından hayata geçirilen ve tüm Eskişehir'in başrol oynayacağı projeye destek çağırısında bulunan Kesikbaş, "Bu dört gündür Eskişehir'de milliyetçilik akımının yaşanmasını istiyoruz. Kamuoyundaki tüm muhataplarımıza, başkanlara, milletvekillerimize, kurumlara, sanayicilere sesleniyorum, lütfen bu kampanyaya destek verin. Eskişehir'den satın alın, Eskişehir kazansın. Çağrılarımız ile 4 gün boyunca tüm Eskişehir'de bütün halka indirgenmiş şekilde kampanyayı duyurmuş olmayı amaçlıyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR