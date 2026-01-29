ESO Ocak Meclis Toplantısı Yapıldı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Ocak Ayı Meclis Toplantısı'nda ekonomik konularla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantı, ESO Hizmet Binası Meclis Salonu'nda yapıldı. ESO Meclis Başkanı Süha Özbay'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, geçen toplantıya ait kararların okunması ve onaylanması ile başladı. Meclis üyesi sanayicilerin 2026 yılına dair beklentilerini dile getirmeleriyle devam eden programda muhasebeyle ilgili belgeler onaya sunulurken, bütçe izleme raporu ve gelir-gider hesapları paylaşıldı. Ekonomik konuların da görüşüldüğü toplantı, öneri ve dileklerin sunulması ile son buldu. - ESKİŞEHİR