Espiye'de "Kadın Çantasında Dünyayı Taşır" sergisi açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Espiye'de "Kadın Çantasında Dünyayı Taşır" sergisi açıldı

31.03.2022 10:28
Espiye'de "Kadın Çantasında Dünyayı Taşır" sergisi açıldı

??????? Espiye Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerince geri dönüşüm malzemeleri de kullanılarak el dokumasıyla yapılan çantaların yer aldığı "Kadın Çantasında Dünyayı Taşır" sergisi açıldı.

??????? Espiye Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerince geri dönüşüm malzemeleri de kullanılarak el dokumasıyla yapılan çantaların yer aldığı "Kadın Çantasında Dünyayı Taşır" sergisi açıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Melike Ünver, Özel İdare İş Hanı'nda düzenlenen serginin açılışında yaptığı konuşmada, çantaların 6 aylık emeğin sonucu ortaya çıktığını söyledi.

Kursiyerlerin boş vakitlerini değerlendirebilecekleri verimli bir kurs gerçekleştirdiklerini ifade eden Ünver, "Bu kursların düzenlenmesi ve kadınlarımızın eğitimli bir şekilde el emeği göz nuru eserler üretmesi ve aile ekonomilerine katkı sağlaması gurur verici bir durumdur." dedi.

Açılışa Espiye Kaymakamı Taner Tengir, Belediye Başkanı Mustafa Karadere, Soğukpınar Belde Belediye Başkanı Mustafa Eyice, Milli Eğitim Müdürü Ömer Karakayalı, daire amirleri, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, kursiyerler ile vatandaşlar katıldı.

YORUMLAR
500
Gölcük Yeni Sanayi Cami, cuma günü ibadete açılacak Gölcük Yeni Sanayi Cami, cuma günü ibadete açılacak EKO İKLİM Zirvesi'nde yeşil dönüşümde temiz enerjinin rolü tartışıldı EKO İKLİM Zirvesi'nde yeşil dönüşümde temiz enerjinin rolü tartışıldı

Halk Eğitim Merkezi, geri dönüşüm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Espiye'de 'Kadın Çantasında Dünyayı Taşır' sergisi açıldı - Son Dakika


Son Dakika
10:44 Reçel yapmak için yol kenarındaki ağaçtan meyve topluyorlardı! 3 kadının hayatını kaybettiği anın görüntüleri yayınlandı
10:37 Feci kazada TIR'a çarpan otomobil alev aldı! Araçtan çıkamayan sürücü yanarak can verdi
10:36 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli açıklama: Putin Türkiye'ye gelecek!
10:12 Köy evi katliamında yeni detaylar: 4 kişinin öldürüldüğü katliamda, camlar ve duvarlar kana bulanmış!
10:34 Eko İklim Zirvesi'nde TSK'nin geri dönüşümle birlikte milli ekonomiye kazandırdığı ürünler sergileniyor
10:26 Amasya'da profesör, doktoru dövdü: Daha önce de hekimlere silah ruhsatı istemiş!
10:20 Dün yayın hayatına yeni başlayan Kara Tahta'da neler oldu? Atlas'ın neden döndüğü anlaşıldı
10:13 Uzlaşma sağlandı, yaptırım ihtimali ortadan kalktı! Fenerbahçe'ye UEFA'dan güzel haber
10:13 Dış ticaret açığı şubat ayında yüzde 135,5 arttı
10:04 ABD'nin rezerv hamlesiyle brent petrol geriledi! Şu sıralar 107 dolardan işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 10:55:19. #1.11#
SON DAKİKA: Espiye'de "Kadın Çantasında Dünyayı Taşır" sergisi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement