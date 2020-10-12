Espiye'nin eksiklerini CHP gündeme taşıdı - Son Dakika

Espiye'nin eksiklerini CHP gündeme taşıdı

12.10.2020 16:03
Espiye'nin eksiklerini CHP gündeme taşıdı, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Espiye İlçe Başkanı Eşref Bodur, modern kent görünümünden uzak, çarpık yapılaşmaya dikkat çekerken, 22 Ağustos tarihinde yaşanan sel afetinde Gelivera Vadisine ulaşım sağlayan yolun zarar gördüğünü söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Espiye İlçe Başkanı Eşref Bodur, modern kent görünümünden uzak, çarpık yapılaşmaya dikkat çekerken, 22 Ağustos tarihinde yaşanan sel afetinde Gelivera Vadisine ulaşım sağlayan yolun zarar gördüğünü söyledi.

İlçedeki hizmet eksikliklerini düzenlediği basın toplantısıyla anlatan CHP İlçe Başkanı Eşref Bodur, "Espiye nüfus olarak ikinci büyük ilçesi olmasına rağmen çağ dışı bir şehirleşme yapısı var. Sokakların ortasına yapılmış binalar, Espiye'de park sorunu olduğu için sokaklar taşıtlarla kapanmaktadır. Denize kıyısı olan ve iki dereye sahip Espiyemiz güzellikten yoksun 21. yüzyılın modern bir kent görümünden uzaktır. Espiye bir kent görümünden ziyade köycülük hakim olmuştur" dedi.

6 yolun kavuştuğu yerde kavşak yok

Gelevera köprüsü selden zarar gördüğü için Adabük köprüsünün kullanıldığını ve 6 yol kavşağının bulunduğu bu noktanın trafik yönünden çok tehlikeli bir duruma geldiğini belirten Eşref Bodur "Bu köprüde ihtiyaca cevap vermiyor. Sanayinin bittiği yere mutlaka başka bir köprü yapılmalıdır. Mustafa Kemal Caddesi 4 yoldan itibaren tek şerit olmalıdır. Bu fındık fabrikasına giden yol ve öteki yollarda kullanıldığı zaman trafik rahatlayacaktır. Bu 6 yol kavşağına en kısa zamanda döner kavşak yapılmalıdır" diye konuştu.

Espiye'ye organize sanayi sitesi isteyen Bodur, "Espiye'de ne çocuk parkı ne de otopark bulunmamaktadır. Bu yüzden sokaklar kapanıp oto park yerine kullanılıyor. Trafikte bu yüzden felç oluyor. Güzelim Espiye sokakları ve caddelerinde delik deşik yıllardır alt yapı sorunu bir türlü bitmiyor. Her şeyden önce sularımız yok. Bu salgın hastalık döneminde en fazla temizliğe ihtiyaç duyuldu bir zamanda sular kesiliyor" şeklinde konuştu.

Espiye'de Gelevera vadisi büyük afet yaşadı"

22 Ağustos'ta yaşanan sel afetinde Gelivere Deresi'nin taşması sonucu yol ve köprülerin hasar gördüğünü de ifade eden Bodur "Gelevera Vadisi büyük bir afet yaşamıştır. Sanki 50 km'lik Gelevera Vadisi yıkılıp harap olmamış gibi ne basında yer tutabildik ne de yerel iktidarın gündeminde. Bu nasıl bir sorumsuzluk. 55 yılda yapılan Espiye Ericek guup yolunun yüzde sekseni yıkıldı. Ulaşımı sağlamak için geçici olarak şimdilik açıldı. Yıkılmadan önce de yetersizdi. Şimdi tam bir felaket. Grup yollarımız hiç bir şekilde ihtiyaca cevap vermemektedir. Espiye'den yaylalarımıza kadar sağlıklı ve kalıcı bir yol yapılmadır. Bizim düşüncemiz tünellerle beslenecek bir yol kalıcı ve sağlıklı olacaktır. Müteahhitlerle değil, eğer kara yolları yaparsa masraf yarı yarıya düşer. Acil yola ihtiyaç vardır" dedi. - GİRESUN

Espiye'nin eksiklerini CHP gündeme taşıdı
Espiye'nin eksiklerini CHP gündeme taşıdı
Espiye'nin eksiklerini CHP gündeme taşıdı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Espiye'nin eksiklerini CHP gündeme taşıdı - Son Dakika


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