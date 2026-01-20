Espressolab\'tan Küresel Büyüme Adımı

Espressolab, Asya-Pasifik, Orta Doğu ve Orta Asya'da açtığı 6 yeni mağaza ile küresel büyüme adımlarına yenilerini eklediğini duyurdu. Şirket, 2026 yılı için belirlediği 1.000 mağaza hedefi doğrultusunda uluslararası genişlemesini sürdürüyor.

Türkiye'nin yenilikçi kahve zinciri Espressolab, 2026 yılına yurt içi ve yurt dışındaki 6 yeni mağaza açılışıyla başladı. Şirket, uluslararası genişleme süreci kapsamında yılda milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan ve son yıllarda öne çıkan turizm destinasyonlarından biri olan Endonezya'nın Bali Adası'nda ilk mağazasını açtığını duyurdu. 3 kıtada eş zamanlı yeni açılışlarla büyümesini sürdüren şirket, Irak'ta Süleymaniye'de sekizinci, Libya'da Nafleen'de üçüncü ve Kazakistan'da Almaty'de ikinci mağazasını devreye aldığını açıkladı. Türkiye'de İstanbul Göktürk ve Manisa mağazalarıyla yurt içi faaliyet alanını da genişletti.

Söz konusu açılışlarla birlikte şirket, 400'ü aşkın mağazaya ulaşarak küresel büyüme yolculuğunda önemli bir eşiği daha geride bıraktı. Farklı coğrafyalarda kademeli ve planlı bir genişleme izleyen şirket, yenilikçi kahve kültürünü deneyim odaklı bir yaklaşımla çeşitli pazarlara taşımayı sürdürüyor.

"2026'ya güçlü bir başlangıç yaptık"

Uluslararası açılımlara ilişkin değerlendirmede bulunan Espressolab CMO'su Ersin Kefeli, şu ifadeleri kullandı:

"2026 yılına farklı coğrafyalarda hayata geçirdiğimiz yeni mağazalarla güçlü bir başlangıç yaptık. Türkiye'de doğan bir kahve zinciri olarak, faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde aynı deneyim standardını sunmaya odaklanıyoruz. Uluslararası ölçekte dengeli bir genişleme süreci yürütürken, operasyonel gücümüzü ve tutarlılığımızı koruyarak 1.000 mağaza hedefimize doğru ilerlemeyi sürdürüyoruz."

Asya-Pasifik'ten Orta Doğu'ya uzanan genişleme hattı

Yapılan açıklamaya göre, şirketin Bali'de açtığı ilk mağaza, Asya-Pasifik bölgesindeki genişlemenin güncel adımlarından biri olarak öne çıkıyor. Yüksek turizm hareketliliği, çok kültürlü yapısı ve gelişen kahve tüketim trendleriyle dikkat çeken Bali, küresel kahve zincirleri için son yıllarda öne çıkan destinasyonlar arasında yer alıyor. Şirket, bu açılışla birlikte Asya-Pasifik'teki faaliyet alanını da genişletmiş oldu.

Orta Doğu ve Orta Asya'daki yeni mağazalar ise, son yıllarda üçüncü nesil kahve kültürünün ve sosyal yaşam odaklı mekanların hızla yaygınlaştığı pazarlarda konumlanıyor. Irak, Libya ve Kazakistan'daki açılışlarla birlikte şirket, bu bölgelerde gelişen kahve tüketim alışkanlıklarına ve sosyal buluşma noktalarına yönelik artan talebe karşılık vermeyi amaçlıyor. Son duyurulan açılışlarla birlikte şirket, 20 ülkede aktif olarak faaliyetlerine devam ediyor.

108 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı

Espressolab, mağaza sayısındaki artışın yanı sıra ulaştığı ziyaretçi hacmiyle de dikkat çekiyor. Şirket, 2025 yılı boyunca dünya genelinde 108 milyondan fazla ziyaretçiyi mağazalarında ağırladı. Bu ölçekle 2026 yılına giren şirket, yeni mağaza açılışlarında ziyaretçi deneyimi, kalite ve sürdürülebilirlik odağını ön plana çıkarıyor. Şirket, yenilikçi kahve kültürünü ve hizmet standardını farklı coğrafyalarda daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyor. - İSTANBUL