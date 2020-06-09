Esra Dermancıoğlu: Bu aşk gözünüzün önünde başladı

Dermancıoğlu, kadın-erkek ilişkilerinin komik hallerini yansıttıkları yayının günlerini şöyle duyurdu: "Pazartesi, çarşamba, cuma, cumartesi saat 01.00'de canlı yayındayız. Bu aşk sizin gözünüzün önünde başladı.

Dermancıoğlu, kadın-erkek ilişkilerinin komik hallerini yansıttıkları yayının günlerini şöyle duyurdu:

"Pazartesi, çarşamba, cuma, cumartesi saat 01.00'de canlı yayındayız. Bu aşk sizin gözünüzün önünde başladı. Bu macerada beraberiz."

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