Son Dakika Haberleri: Esra Erol bir anneyi daha evladına kavuşturdu
Son Dakika Magazin Esra Erol bir anneyi daha evladına kavuşturdu - Son Dakika Magazin

Esra Erol bir anneyi daha evladına kavuşturdu

6 saat önce

19 yaşındaki genç anne 3 haftadır göremediği 11 aylık bebeğine Esra Erol sayesinde kavuştu.

Esra Erol bir anneyi daha evladına kavuşturdu, System.String[]

19 yaşındaki genç anne 3 haftadır göremediği 11 aylık bebeğine Esra Erol sayesinde kavuştu. Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan kadın çocuğuna kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.


ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında duygusal anlar yaşandı. Burcu Şahin isimli 19 yaşındaki genç kadın 3 hafta önce eşi Yunus Ş. ve ailesi tarafından kapı dışarı atılarak bebeği kendisinin elinden zorla alınmıştı. Esra Erol'da program avukatları vasıtasıyla 11 aylık bebeğin velayetinin anneye verilmesi amacıyla harekete geçildi. Küçükçekmece 3. Aile Mahkemesinin vermiş olduğu karar ile velayet Burcu Şahin'e verildi. Esra Erol'da ekibi dün gece saatlerinde kolluk kuvvetleri ile birlikte Burcu Şahin'in eşi Yunus Ş.'nin yaşadığı eve giderek bebeği teslim aldı.


Gözyaşları içinde anlattı


Babasını küçük yaşta kaybeden ve annesi tarafından terk edilen 19 yaşındaki Burcu Şahin, bebeğini almanın sevincini yaşadı. Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan Şahin, "Benim yaşadıklarımı çocuğum yaşamasın, annesizliğin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Kızıma bunu yaşatmak istemiyorum" diyerek Esra Erol'a teşekkür etti. - İSTANBUL

Esra Erol, Anne, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 08:03 Kaynak: İHA
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3 haftadır göremediği 11 aylık bebeğine Esra Erol sayesinde kavuştu
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