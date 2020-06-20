Eşref Hamamcıoğlu: Rizespor Başkanının açıklaması çok talihsizdir - Son Dakika

Eşref Hamamcıoğlu: Rizespor Başkanının açıklaması çok talihsizdir

Galatasaray Kulübü'nün haziran ayı olağan divan kurulu toplantısı başladı.

Eşref Hamamcıoğlu: Rizespor Başkanının açıklaması çok talihsizdir, System.String[]

Galatasaray Kulübü'nün haziran ayı olağan divan kurulu toplantısı başladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında video konferans yöntemi ile yapılan toplantının açılış konuşmasını yapan Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Çaykur Rize spor Başkanı Hasan Kartal'a tepki gösterdi. Kartal'ın hem geçen seneki karşılaşmada hakeme yönelik "Silahım olsa çeker vururdum" hem de geçen haftaki "Alacağımız vardı" sözlerini hatırlatan Hamamcıoğlu, "Rizespor Başkanının açıklaması çok talihsizdir. Tüm spor kamuoyunu birlik olmaya ve buna tepki vermeye davet ediyorum" dedi.

Sarı-kırmızılıların basketbol şubesinde yaşanan olayları da hatırlatan Hamamcıoğlu, kadın basketbol takımının kaptanı Işıl Alben'in ayrılması konusuna değindi. Eşref Hamamcıoğlu, "Işıl Alben ile divan kurulu adına konuştum. Duygularımı paylaştım. Yol açıklığı diledim. Verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ettim. Ayrılış şeklinin Galatasaray'a yakışmadığını teyit ettim kendisine" ifadelerini kullandı.

Ayrıca basketbol şubesindeki yeni yetkilendirmelerle ilgili de açıklamalarda bulunan Eşref Hamamcıoğlu, "3 kişiden sadece ikisinin yönetim kurulu üyesi olduğunu görüyoruz. Oytun Özer yönetim kurulu üyesi değil" sözleriyle bu atamanın düzeltilmesine işaret etti.

Divan kurulu toplantısı devam ediyor.


Galatasaray, Rizespor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 02:36 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Eşref Hamamcıoğlu: Rizespor Başkanının açıklaması çok talihsizdir - Son Dakika Spor
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