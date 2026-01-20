EssilorLuxottica S.A.'ya Soruşturma Açıldı - Son Dakika
EssilorLuxottica S.A.'ya Soruşturma Açıldı

20.01.2026 11:18
Rekabet Kurulu, EssilorLuxottica hakkında optik pazarında 'fiili münhasırlık' şüphesiyle soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu, optik pazarında faaliyet gösteren EssilorLuxottica S.A. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamada, şirketin, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği şüphesine yönelik yürütülen ön araştırmanın sonuçlandığı bildirildi.

Oftalmik ve kontakt lenslerin toptan satışı ile oftalmik makine teçhizat ve sarf malzemelerinin üretimi ve dağıtımı pazarlarında çeşitli uygulamalar yoluyla "fiili münhasırlık" oluşturduğu şüphesiyle EssilorLuxottica S.A. hakkında soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, soruşturma kapsamında şirketin, optik camlardan kontakt lenslere, gözlük makinelerinden sarf malzemelerine kadar geniş ürün grubunda "fiili münhasırlık" oluşturarak Kanunu ihlal edip etmediğinin inceleneceği belirtildi.

Açıklamada, soruşturmanın tüketici için önemine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Hakim durumda olan teşebbüslerin fiili münhasırlık uygulamaları, rakiplerin pazarda tutunmalarını zorlaştırabilmekte, uzun vadede seçeneklerin azalmasına ve fiyatların yükselmesine yol açabilmektedir. Fiili münhasırlık, bir şirketin yaptığı anlaşmalar veya uygulamalarla piyasayı rakiplerine kapatması ve satıcıları büyük oranda sadece kendisiyle çalışmaya yönlendirmesi durumudur."

Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin, ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

Kaynak: AA

