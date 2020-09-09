Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Oghenekaro Etebo , sponsor hastanemiz Liv Hospital Ulus 'ta sağlık kontrollerinden geçti. Sağlık kontrolünde Galatasaray Futbol Takımı yetkilileri de hazır bulundu" denildi. - İSTANBUL

Galatasaray 'ın İngiliz ekibi Stoke City 'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı futbolcu Etebo, sağlık kontrolünden geçti.

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