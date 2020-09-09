Galatasaray'ın İngiliz ekibi Stoke City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı futbolcu Etebo, sağlık kontrolünden geçti.
Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Oghenekaro Etebo, sponsor hastanemiz Liv Hospital Ulus'ta sağlık kontrollerinden geçti. Sağlık kontrolünde Galatasaray Futbol Takımı yetkilileri de hazır bulundu" denildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 22:18 - Kaynak: İHA
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