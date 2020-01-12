Etimesgut Belediyespor: 0-1

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Niğde Anadolu FK, evinde Etimesgut Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu.

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