Etimesgut\'ta Altyapı Yatırımları Başladı

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8 ile sarı kodlu uyarı! Plan yaparken bir kez daha düşünün

(ANKARA)- Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, yoğun yağışlarda sel görüntüleri oluşan Etimesgut ilçesinin altyapısını yenilemek için yatırım atağı başlattı. ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, bu çerçevede Etimesgut'un Ayyıldız, Oğuzlar ve Atakent mahallelerine yaklaşık 9 kilometre yeni yağmur suyu hattı yapıldığını bildirdi.

Ankara'nın 25 ilçesinde içme suyu ve altyapı yatırımlarını hayata geçiren ASKİ, geçmişte sel manzaraları yaşanan Etimesgut için harekete geçerek yeni yağmur suyu hatları planladı. 120 milyon TL'lik altyapı yatırımı kapsamında Ayyıldız, Oğuzlar ve Atakent mahallelerine yaklaşık 9 kilometre yeni yağmur suyu hattı yapılıyor.

"Bölgenin sel riskini gidermiş olacağız"

İnşaat çalışmalarının yaklaşık 2 ay önce başladığı projeye ilişkin bilgi veren ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, "Etimesgut'un muhtelif cadde ve sokaklarında aşırı yağışlarda biriken yağmur sularını, güvenli bir şekilde uzaklaştırabilmek amacıyla yağmur suyu hattı imalatı çalışmalarımızı başlattık. Proje çerçevesinde 400 milimetreden 2 bin 800 milimetreye kadar farklı çaplarda imalat yapıyoruz. Böylece bu bölgenin sel riskini gidermiş olacağız" dedi.

Akçay, şöyle devam etti:

"İlçemizin altyapı sorunlarını gidermek ve bölge halkının can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 120 milyon lira yatırım maliyetiyle toplamda 9 kilometre yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştiriyoruz. Sadece Etimesgut değil; Ankara'mızın her ilçesinde yatırım ağını örmek için çalışmalarımız sürüyor. Hem bölgelerin mevcut ihtiyacına cevap veriyor hem de yaptığımız risk çalışmalarıyla olası afetlerin önlenmesi için proje çalışmalarımızı ve yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca altyapıyı modernleştirmek ve tesislerimiz üzerindeki baskıları azaltmak için bazı cadde ve sokaklarda birleşik çalışan yağmur ve atık su hatlarını da ayrıştırıyoruz."