Son Dakika Haberleri: Etiyopya Başbakanından Simge Cami Sözü

Etiyopya Başbakanından Simge Cami Sözü

8 saat önce

ADDİS Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, binlerce Müslümanın katıldığı başkent Addis Ababa'daki iftar sofrasında ilk hicreti simgeleyecek bir cami inşa ettirme sözü verdi.

Etiyopya Başbakanından Simge Cami Sözü, System.String[]
ADDİS Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, binlerce Müslümanın katıldığı başkent Addis Ababa'daki iftar sofrasında ilk hicreti simgeleyecek bir cami inşa ettirme sözü verdi.


Ahmed, Etiyopya İslam İşleri Yüksek Konseyi'nin Millennium Hall'da düzenlediği iftar programına katıldı.


Göreve gelmesinin ardından siyasi alanda başlattığı reformlarla Müslümanların rahat bir nefes almasını sağlayan Ahmed, burada yaptığı konuşmada, Müslümanların birliğinin tüm ülkenin birlik ve beraberliğiyle eş anlama geldiğini söyledi.

Başkent Addis Ababa'ya Müslümanların toplanabileceği ve ilk hicrete yakışan bir camiyi yaptırma sözü veren Ahmed, ayrıca Müslümanların uzun yıllardır beklediği katılım bankacılığı sisteminin ülkeye kazandırılması için de çalışacağını dile getirdi.

Öte yandan, Müslümanlar, iftara katılabilmek için salonun önünde saatlerce sırada beklemek zorunda kalırken, iftara gösterilen ilgi uzun yıllardır İslam İşleri Yüksek Konseyine tepkili olan Müslüman grupların konseyle yaşanan anlaşmazlıklara son verdiği yorumuna neden oldu.


İslam İşleri Yüksek Konseyinin ay başında yapılan genel meclis toplantısında yeniden yapılanmaya gidilmiş, başkan olarak Müftü Hacı Ömer İdris seçilmişti.

Ülke nüfusunun yarıya yakınını oluşturan Müslümanlar, geçen yıl göreve gelen hükümete reform çağrısı yapmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 10:06 Kaynak: AA
Addis Ababa, Etiyopya, Güncel
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