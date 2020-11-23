Etiyopya'da Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne teslim olması için 72 saat süre - Son Dakika

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ülkenin kuzeyindeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne teslim olması için 72 saat süre verdi.

Etiyopya ordusunun isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) yönelik operasyonu devam ediyor. Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ülkenin kuzeyinde yer alan Tigray eyaletini kontrol eden TPLF'ye teslim olması için 72 saat süre verdi. Ahmed yaptığı açıklamada, "Yıkım yolculuğunuz sona eriyor. Geri dönüşü olmayan bir noktada olduğunuzun farkına vararak önümüzdeki 72 saat içinde sizi barışçıl bir şekilde teslim olmaya çağırıyoruz. Bu son fırsat" dedi. Abiy, eyaletin başkenti Mekelle halkını TPLF'yi adalete teslim etmesi için hükümet güçlerini desteklemeye çağırdı.

Etiyopya başbakanı Abiy'nin Haziran ayında korona virüs nedeniyle seçimleri erteleme kararı almasının ardından Tigray Halk Kurtuluş Cephesi, hükümetin gayrimeşru olduğunu açıklamıştı. Abiy, 4 Kasım'da Etiyopya ordusunun Mekelle'deki karargahına saldırı düzenleyen TPLF'ye yönelik operasyon başlatmıştı. TPLF ise suçlamaları reddetmişti.

Bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle son birkaç haftada yüzlerce kişinin öldüğü ve binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Birleşmiş Milletler (BM), yaşanan çatışmaların insani krize yol açabileceği konusunda uyardı. Yardım kuruluşlarının çatışma bölgesine erişimi bulunmazken şu ana kadar 33 bin Etiyopyalının Sudan'a geçtiği öğrenildi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği çatışmanın devam etmesi durumunda önümüzdeki 6 ay içinde 200 bine yakın Etiyopyalının Sudan'a geçmesinin beklendiğini açıkladı. - ADDİS ABABA