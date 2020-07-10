Etiyopya'da ünlü sanatçının öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Etiyopya'da ünlü sanatçının öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli yakalandı

ADDİS Etiyopya'da aktivist ve sanatçı Hachalu Gundessa'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı.

ADDİS Etiyopya'da aktivist ve sanatçı Hachalu Gundessa'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı.

Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemesinin tarihleri belli oldu
Balkondan ateş açan mühendis suçüstü yakaladı

Polisten yapılan açıklamada, sanatçının öldürülmesiyle doğrudan ilişkisi olan 3 kişinin yakalandığı duyuruldu,

Öte yandan, sanatçının öldürülmesi sonrası çıkan şiddet olaylarını tetikleyen ve olaylara karışan yaklaşık 5 bin kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Etiyopya'da geçen hafta başkent Addis Ababa ve Oromiya eyaleti başta olmak üzere farklı bölgelerde görülen gösteri ve şiddet olaylarında 200'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, yaşananların bir iç savaş çıkarma girişimi olduğunu ve teşebbüsün akamete uğratıldığını ifade etmişti.

Sanatçı Hachalu Gundessa, başkent Addis Ababa'da 29 Haziran'da silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Hundessa, ülkede 2018 ortalarına kadar süren muhalif gösteriler sırasında Oromo etnik grubunun seslerinden biri olmuştu.

Etiyopya'da en büyük etnik grup olan Oromolar, ayrımcılığa ve hak ihlallerine uğradıkları gerekçesiyle 2015-2018 yıllarında geniş kapsamlı gösteriler düzenlemişti.

Etiyopya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 23:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Etiyopya'da ünlü sanatçının öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

01:02 Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi 00:42 Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemesinin tarihleri belli oldu 23:42 Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu 23:30 Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı 22:57 Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim 22:33 Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi 22:26 Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin 21:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun 21:16 Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı 20:11 UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz 20:09 Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın 19:30 Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt 19:10 Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır 19:07 Balıkesir'de AK Parti'nin 5 ilçe başkanı istifa etti 18:47 Ayasofya Camii'ne dünyadan tepkiler gelirken İspanya'daki Cordoba Katedrali örneği unutuluyor
Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
01:02
Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemesinin tarihleri belli oldu
00:42
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
23:42
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
23:30
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
22:57
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi
22:33
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
22:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
21:21
Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı
21:16
UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz
20:11
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 06:00:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Etiyopya'da ünlü sanatçının öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]