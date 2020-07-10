Etiyopya'da ünlü sanatçının öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

ADDİS Etiyopya'da aktivist ve sanatçı Hachalu Gundessa'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı.

Polisten yapılan açıklamada, sanatçının öldürülmesiyle doğrudan ilişkisi olan 3 kişinin yakalandığı duyuruldu,

Öte yandan, sanatçının öldürülmesi sonrası çıkan şiddet olaylarını tetikleyen ve olaylara karışan yaklaşık 5 bin kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Etiyopya'da geçen hafta başkent Addis Ababa ve Oromiya eyaleti başta olmak üzere farklı bölgelerde görülen gösteri ve şiddet olaylarında 200'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, yaşananların bir iç savaş çıkarma girişimi olduğunu ve teşebbüsün akamete uğratıldığını ifade etmişti.

Sanatçı Hachalu Gundessa, başkent Addis Ababa'da 29 Haziran'da silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Hundessa, ülkede 2018 ortalarına kadar süren muhalif gösteriler sırasında Oromo etnik grubunun seslerinden biri olmuştu.

Etiyopya'da en büyük etnik grup olan Oromolar, ayrımcılığa ve hak ihlallerine uğradıkları gerekçesiyle 2015-2018 yıllarında geniş kapsamlı gösteriler düzenlemişti.